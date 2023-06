Một CSGT bị xe container đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ

Vụ Thiếu tá CSGT và 2 người dân bị tông tử vong: Khởi tố vụ án giết người

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển phương tiện về hành vi “giết người".