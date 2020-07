Một doanh nghiệp ở Đồng Nai đổ trộm chất thải nguy hại ra môi trường

Ngày 18/7, Đoàn liên ngành tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Shing Mark Vina, đồng thời khai quật thêm một số vị trí nghi còn có chất thải công nghiệp đang chôn lấp chưa đúng theo quy định.

Hiện trường vụ đổ chôn lấp chất thải.



Trước đó, vào lúc 20h20’ ngày 10/7, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện quả tang công nhân của Công ty TNHH Shing Mark Vina đang có hành vi đưa hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp, gồm: ni lông, giấy thải, gỗ vụn và giẻ lau thải nhiễm thành phần nguy hại đã được đưa vào ba buồng đốt của lò hơi Công ty TNHH Shing Mark Vina để đốt với mục đích tiêu huỷ trái quy định của pháp luật.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Shing Mark Vina và các đối tượng liên quan đã khai nhận: từ ngày 1/6/2020 đến thời điểm bị phát hiện, hàng ngày Công ty TNHH Shing Mark Vina đã đưa vào lò hơi để đốt tiêu huỷ với khối lượng trung bình 1 tấn/ngày.

Tiếp đó ngày 15/7, lực lượng Cảnh sát môi trường của Đồng Nai phát hiện Công ty TNHH Shing Mark Vina còn đổ chất thải rắn công nghiệp (nghi là chất thải nguy hại) chưa qua xử lý ra khu vực cạnh bờ hồ tự thẩm số 2, trong khuôn viên của Công ty TNHH Shing Mark Vina. Qua công tác thu gom và cân, công an xác định có hơn 3 tấn chất thải rắn công nghiệp đã đổ bậy tại đây.

Liên ngành của Đồng Nai kiểm tra hiện trường.



Xét thấy hành vi trên của Công ty TNHH Shing Mark Vina có dấu hiệu của tội gây ô nhiễm môi trường, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khai quật tại các vị trí đổ, chôn lấp chất thải công nghiệp trong khuôn viên Công ty TNHH Shing Mark Vina.



Thông qua khai quật các vị trí đổ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện Công ty TNHH Shing Mark Vina còn đổ và chôn một khối lượng chất thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã thu gom, cân và xác định tổng khối lượng chất thải công nghiệp (nghi chất thải nguy hại) mà Công ty TNHH Shing Mark Vina đã đổ và chôn lấp khoảng 3,4 tấn.



Làm việc đoàn liên ngành, đại diện Công ty TNHH Shing Mark Vina đã thừa nhận hành vi đổ, chôn lấp chất thải ra môi trường trái với quy định của pháp luật. Lãnh đạo Công ty cũng khẳng định, việc cơ quan công an phát hiện số lượng lớn chất thải công nghiệp được đổ và chôn lấp dưới lòng đất là do một số công nhân tự ý thực hiện, trong khi đó lãnh đạo Công ty hoàn toàn không hay biết./.