Một doanh nghiệp tài trợ 50 tỷ đồng xây trường tiểu học ở Đà Nẵng

Tập đoàn DACINCO tài trợ 50 tỷ đồng cho dự án, đồng thời là đơn vị trực tiếp thi công công trình. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 7/2027, đưa vào sử dụng từ năm học 2027–2028.

Theo báo cáo của nhà trường, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên hiện có 3.191 học sinh với 73 lớp tại cơ sở chính và phân hiệu. Tuy nhiên, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu, còn thiếu phòng học, phòng chức năng. Đáng chú ý, 15 lớp vẫn phải học một buổi/ngày.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức động thổ.

Theo phương án thiết kế đang được hoàn thiện, điểm trường mới dự kiến gồm 2 khối nhà cao 5 tầng, với 27 phòng học cùng thư viện, phòng hiệu bộ, sảnh đa năng và các hạng mục phụ trợ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá việc đầu tư điểm trường mới có ý nghĩa thiết thực, góp phần giải quyết tình trạng quá tải, từng bước đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng giáo dục. Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, đầu tư phát triển giáo dục, y tế và những công trình phục vụ cộng đồng.

Phối cảnh dự án trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Theo phương án thiết kế giai đoạn 1 đang được hoàn thiện, công trình dự kiến có 2 khối nhà 5 tầng. Tầng 1 bố trí sảnh đa năng, các phòng kỹ thuật, cầu thang, khu vệ sinh; tầng 2, 3 và 4 bố trí tổng cộng 27 phòng học, cầu thang, khu vệ sinh; tầng 5 bố trí thư viện, phòng hiệu bộ, cầu thang, khu vệ sinh. Các hạng mục phụ trợ gồm sân trường, nhà xe, cổng, tường rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy mô và công năng chính thức được thực hiện theo hồ sơ do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.