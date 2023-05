Một lái xe tử vong tại mỏ than Cao Sơn

Hiện trường vụ tai nạn lao động làm một người tử vong

Nạn nhân là ông Ng.C.C (sinh năm 1962, quê quán tại Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), lái xe ô tô thuộc Công ty Cổ phần máy và thiết bị An Bình (trụ sở tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh). Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do xe ô tô CAT 1606 do ông Ng.C.C điều khiển va chạm với xe ô tô CAT 954 của phân xưởng vận tải I, Công ty than Cao Sơn tại đoạn đường cua, khuất tầm nhìn.

Va chạm mạnh khiến phần đầu xe ô tô CAT 1606 biến dạng, ông C bị kẹt trong ca bin và tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.