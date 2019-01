Một lão nông tưới cây cảnh bị điện giật tử vong

PC_Article_AfterShare_1

Chiều nay 24/1, đại tá Ngô Xuân Tư, Trưởng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa xác minh, làm rõ vụ một cụ ông đang tưới vườn cây cảnh bị điện giật tử vong tại xã Thân Cửu Nghĩa. Đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu của tội phạm nên gia đình đã lo hậu sự. Địa điểm xảy ra vụ điện giật làm ông Dương Văn Minh tử vong

Trước đó, vào 14h ngày 24/1, ông Dương Văn Minh, 76 tuổi ngụ ấp Thân Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa đang cầm vòi nước hoạt động bằng mô-tơ điện để tưới cho vườn mai vàng thì bất ngờ bị điện giật té ngã xuống đất.

Người con ông là anh Dương Văn Sơn phát hiện chạy tới cứu cha cũng bị điện giật nhẹ. Khi một người con của ông Minh khẩn trương cúp cầu dao, ngắt điện mô- tơ thì phát hiện ông Dương Văn Minh đã tử vong.

Chiếc mô-tơ điện kém an toàn giây chết người.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Gần đây, tại tỉnh Tiền Giang có nhiều trường hợp sử dụng mô-tơ điện để bơm nước, tưới cây do dây dẫn kém an toàn đã bị điện giật tử vong rất đáng tiếc./. Bị điện giật, 2 công nhân tử vong thương tâm VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đang tiến hành điều tra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong tại chỗ. Nỗi đau xé lòng nơi xóm nghèo có 4 nạn nhân bị điện giật tử vong VOV.VN -Buổi chiều định mệnh đã cướp đi sinh mạng của 4 người, tiếng khóc như xé nát màn đêm nơi xóm nghèo trước nỗi đau quá lớn.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER