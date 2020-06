Một ngày, hai công nhân ở Bình Dương bị điện giật thương vong

Tối nay (10/6), Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận trên địa bàn phường Bình An, thành phố Dĩ An đã xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm khiến một công nhân tử vong. Lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an thành phố Dĩ An khám nghiệm hiện trường

Nạn nhân là anh P.H.L (40 tuổi, quê Khánh Hòa). Anh L làm việc tại một xưởng đá hoa cương nằm trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn thuộc phường Bình An. Chiều nay, khi đang sử dụng máy khoan để khoan sắt thì không may bị điện giật ngất xỉu. Ngay sau đó, các công nhân khác đã đưa anh L đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cùng ngày, cũng tại Bình Dương, một công nhân khác cũng bị điện giật đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đó là anh T.Đ (SN 1991, quê Bình Thuận), làm công nhân tại một công trình xây dựng nằm trên đường ĐT 743 ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An.

Khi đang làm việc trên nóc nhà một công trình xây dựng, do bất cẩn, anh T.Đ để thanh sắt vướng vào dây điện. Bị điện giật, nam thanh niên ngã xuống đất bị thương nặng và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu./.