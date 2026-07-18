Một người nhảy cầu Vàm Cống (Đồng Tháp) tử vong

Trước đó, khoảng 12h ngày 16/7, công an xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp khi tuần tra phát hiện trên cầu Vàm Cống (thuộc xã Lai Vung) có một người đàn ông đang có ý định nhảy cầu tự tử. Lực lượng công an đã tích cực vận động, khuyên ngăn và đưa người này rời khỏi cầu Vàm Cống.

Tuy nhiên, đến khoảng 13h cùng ngày, người đàn ông này tiếp tục ra cầu Vàm Cống và nhảy xuống sông Hậu. Nhận tin báo, công an xã Lai Vung đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và huy động nhiều phương tiện lập tức đến cứu người.

Dù đã được khuyên can nhưng người đàn ông này cố ý nhảy cầu để tự tử

Sau đó, nạn nhân đã được cứu vớt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị dập phổi và đa chấn thương vùng ngực, sau đó chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa An Giang để tiếp tục điều trị. Do bị thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng xác định người đàn ông này tên là Phan Văn T., ở phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Công an xã Lai Vung đã liên hệ với Công an phường Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) để xác minh nhân thân nạn nhân và xử lý vụ việc.