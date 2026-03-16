Một người tử vong sau khi va chạm với xe tải tại đường Phạm Hùng

Theo thông tin ban đầu từ người dân có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải và xe máy lưu thông qua khu vực ngã ba thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc trên tuyến đường Phạm Hùng và khu vực lối vào Đại lộ Thăng Long.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian do nhiều phương tiện di chuyển chậm khi đi qua hiện trường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.