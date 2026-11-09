Một người tử vong tại vườn thanh long ở Đồng Tháp, nghi bị điện giật

Ngày 8/11, Công an xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người tử vong tại vườn thanh long thuộc ấp Bình Thọ Trung. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.N.H. (sinh năm 1975), ngụ tại địa phương.

Việc sử dụng điện mắc ngang vườn cây thanh long cần đảm bảo an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khu vườn thanh long nơi xảy ra vụ việc thuộc sở hữu của bà H. Đêm 7/11, bà H. sử dụng điện để chong đèn xử lý cho cây thanh long ra hoa nghịch vụ. Tại khu vườn này còn có hai đường dây dẫn điện đi ngang qua, phục vụ việc truyền tải điện để chong đèn cho các vườn thanh long lân cận.

Theo ông A., người phụ trách đóng, ngắt nguồn điện tại khu vực, hệ thống điện được vận hành liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày đóng điện khoảng 20h và ngắt vào lúc 5h sáng hôm sau. Đêm 7/11, ông đóng điện lúc 20 giờ. Đến 5 giờ sáng 8/11, ông trực tiếp ngắt điện tại tủ điện rồi ra về. Hơn 6h cùng ngày, ông mới hay tin ông H. tử vong tại vườn thanh long. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Thời gian qua tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều vụ tai nạn về điện xảy ra trong vườn thanh long

Vào mùa nắng, nhiều nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh Đồng Tháp thường sử dụng bóng đèn điện để chong sáng vào ban đêm, kích thích cây ra hoa nghịch vụ.

Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn điện, nhất là kỹ thuật lắp đặt, sử dụng hệ thống dây dẫn trong vườn thanh long, cần được đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, đã xảy ra không ít trường hợp tử vong do điện giật trong quá trình chong đèn xử lý thanh long ra hoa.