English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Một người tử vong tại vườn thanh long ở Đồng Tháp, nghi bị điện giật

Thứ Hai, 08:40, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong tại vườn thanh long ở xã An Thạnh Thủy, nghi do bị điện giật.

Ngày 8/11, Công an xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một người tử vong tại vườn thanh long thuộc ấp Bình Thọ Trung. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ông N.N.H. (sinh năm 1975), ngụ tại địa phương.

mot nguoi tu vong tai vuon thanh long o Dong thap, nghi bi dien giat hinh anh 1
Việc sử dụng điện mắc ngang vườn cây thanh long cần đảm bảo an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khu vườn thanh long nơi xảy ra vụ việc thuộc sở hữu của bà H. Đêm 7/11, bà H. sử dụng điện để chong đèn xử lý cho cây thanh long ra hoa nghịch vụ. Tại khu vườn này còn có hai đường dây dẫn điện đi ngang qua, phục vụ việc truyền tải điện để chong đèn cho các vườn thanh long lân cận.

Theo ông A., người phụ trách đóng, ngắt nguồn điện tại khu vực, hệ thống điện được vận hành liên tục trong 5 ngày, mỗi ngày đóng điện khoảng 20h và ngắt vào lúc 5h sáng hôm sau. Đêm 7/11, ông đóng điện lúc 20 giờ. Đến 5 giờ sáng 8/11, ông trực tiếp ngắt điện tại tủ điện rồi ra về. Hơn 6h cùng ngày, ông mới hay tin ông H. tử vong tại vườn thanh long. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

mot nguoi tu vong tai vuon thanh long o Dong thap, nghi bi dien giat hinh anh 2
Thời gian qua tại tỉnh Đồng Tháp có nhiều vụ tai nạn về điện xảy ra trong vườn thanh long

Vào mùa nắng, nhiều nhà vườn trồng thanh long tại tỉnh Đồng Tháp thường sử dụng bóng đèn điện để chong sáng vào ban đêm, kích thích cây ra hoa nghịch vụ.

Tuy nhiên, việc bảo đảm an toàn điện, nhất là kỹ thuật lắp đặt, sử dụng hệ thống dây dẫn trong vườn thanh long, cần được đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, đã xảy ra không ít trường hợp tử vong do điện giật trong quá trình chong đèn xử lý thanh long ra hoa.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai anh em ruột ở Đồng Tháp nghi bị điện giật tử vong khi tưới dừa
Hai anh em ruột ở Đồng Tháp nghi bị điện giật tử vong khi tưới dừa

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra 2 trường hợp tử vong nghi bị điện giật khi tưới vườn dừa.

Hai anh em ruột ở Đồng Tháp nghi bị điện giật tử vong khi tưới dừa

Hai anh em ruột ở Đồng Tháp nghi bị điện giật tử vong khi tưới dừa

VOV.VN - Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra 2 trường hợp tử vong nghi bị điện giật khi tưới vườn dừa.

Đi qua đường ngập ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong nghi bị điện giật
Đi qua đường ngập ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong nghi bị điện giật

VOV.VN - Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi đi bộ trên đường Đề Thám bị ngập nước.

Đi qua đường ngập ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong nghi bị điện giật

Đi qua đường ngập ở trung tâm TP.HCM, một người tử vong nghi bị điện giật

VOV.VN - Công an phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật tử vong khi đi bộ trên đường Đề Thám bị ngập nước.

Điều tra, làm rõ vụ 2 mẹ con nghi bị điện giật tử vong
Điều tra, làm rõ vụ 2 mẹ con nghi bị điện giật tử vong

VOV.VN - Chiều và tối 2/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến 2 trường hợp tử vong tại xã Hưng Thạnh.

Điều tra, làm rõ vụ 2 mẹ con nghi bị điện giật tử vong

Điều tra, làm rõ vụ 2 mẹ con nghi bị điện giật tử vong

VOV.VN - Chiều và tối 2/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến 2 trường hợp tử vong tại xã Hưng Thạnh.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục