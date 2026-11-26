Ngày 26/11, Công an xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác minh, làm rõ và xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến nghi vấn người lạ dụ dỗ học sinh tại Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú. Thông tin này xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội Facebook ngày 25/11/2026, gây lo lắng trong phụ huynh học sinh và người dân địa phương.

Công an xã Tam Dương,tỉnh Phú Thọ cho biết đã xác minh, làm rõ và xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến nghi vấn người lạ dụ dỗ học sinh tại Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú. Ảnh Công an xã Tam Dương.

Theo kết quả xác minh của cơ quan Công an, bài viết và video livestream do chị Đ.L.M đăng tải xuất phát từ câu chuyện được con gái chị kể lại sau khi xem một số thông tin về các vụ việc liên quan đến trẻ em trên mạng xã hội Facebook.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, xác minh, Công an xã Tam Dương xác định không có sự việc hai người lạ đến trường dụ dỗ, bắt cóc học sinh như nội dung bài đăng phản ánh. Mặc dù chưa kiểm chứng tính xác thực của thông tin, chị Đ.L.M vẫn đăng tải bài viết và video lên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh và người dân trên địa bàn hoang mang, lo lắng.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an xã Tam Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.L.M số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Đồng thời, người vi phạm phải gỡ bỏ nội dung đã đăng tải.

Hiện Công an xã Tam Dương tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn của trẻ em.

Cơ quan Công an lưu ý, người dân không nên vì tâm lý lo lắng hoặc mong muốn cảnh báo cộng đồng mà phát tán những thông tin chưa được xác thực, gây hoang mang trong dư luận. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.