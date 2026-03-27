Một rùa biển mắc lưới trôi vào bờ biển Mũi Né được giải cứu an toàn

Sáng 26/3, trong lúc đi dọc bờ biển, một số người dân khu vực Suối Nước, phường Mũi Né, phát hiện cá thể rùa có kích thước to, nằm bất động. Khi kiểm tra, người dân thấy rùa vẫn còn sống, nhưng bị một mảnh lưới quấn chặt, phủ kín các chân khiến rùa không thể di chuyển.

Người dân dùng dao nhọn cẩn thận cắt từng sợi lưới tránh tổn thương cho rùa. Ảnh: B.H

Ngay sau đó, người dân đã dùng dao cắt lưới để giải cứu cho rùa, kiểm tra sơ bộ cho thấy rùa không có vết thương và di chuyển bình thường.

Nhận thấy sức khỏe rùa ổn định, người dân đã đưa cá thể này trở lại biển. Khoảnh khắc thả rùa được nhiều người chứng kiến, ghi lại.

Sau khi được giải cứu cá thể rùa được thả về biển. Ảnh: B.H

Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cá thể rùa này được xác định là rùa đồi mồi dứa (tên khoa học Lepidochelys olivacea), thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm.