Một rùa biển mắc lưới trôi vào bờ biển Mũi Né được giải cứu an toàn

Thứ Sáu, 17:57, 27/03/2026
VOV.VN - Người dân phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) đã kịp thời giải cứu một cá thể rùa biển bị mắc vào mảnh lưới và trôi dạt vào bờ.

Sáng 26/3, trong lúc đi dọc bờ biển, một số người dân khu vực Suối Nước, phường Mũi Né, phát hiện cá thể rùa có kích thước to, nằm bất động. Khi kiểm tra, người dân thấy rùa vẫn còn sống, nhưng bị một mảnh lưới quấn chặt, phủ kín các chân khiến rùa không thể di chuyển.

mot rua bien mac luoi troi vao bo bien mui ne duoc giai cuu an toan hinh anh 1
Người dân dùng dao nhọn cẩn thận cắt từng sợi lưới tránh tổn thương cho rùa. Ảnh: B.H

Ngay sau đó, người dân đã dùng dao cắt lưới để giải cứu cho rùa, kiểm tra sơ bộ cho thấy rùa không có vết thương và di chuyển bình thường.

Nhận thấy sức khỏe rùa ổn định, người dân đã đưa cá thể này trở lại biển. Khoảnh khắc thả rùa được nhiều người chứng kiến, ghi lại.

mot rua bien mac luoi troi vao bo bien mui ne duoc giai cuu an toan hinh anh 2
Sau khi được giải cứu cá thể rùa được thả về biển. Ảnh: B.H

Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Lâm Đồng cho biết, cá thể rùa này được xác định là rùa đồi mồi dứa (tên khoa học Lepidochelys olivacea), thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm.



Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: rùa đồi mồi dứa giải cứu rùa biển Mũi Né Suối Nước Lâm Đồng động vật nguy cấp bảo tồn biển mắc lưới đánh cá thả rùa về biển bảo vệ động vật hoang dã
Buộc trả lại hơn 845m2 đất chiếm do Nhà nước quản lý ở Lâm Đồng
Buộc trả lại hơn 845m2 đất chiếm do Nhà nước quản lý ở Lâm Đồng

VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần vận động, đến nay, vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại hơn 845m2 đất chiếm do UBND phường Mũi Né quản lý.

Nghệ thuật truyền thống Chăm níu chân du khách
Nghệ thuật truyền thống Chăm níu chân du khách

VOV.VN - Cùng với cảnh sắc thiên nhiên của núi rừng và biển đảo, bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng đang làm đa dạng hoá các sản phẩm du lịch và ngày càng níu chân du khách trong và ngoài nước.

Nhiều quy định liên quan đến IUU được đưa ra phiên tòa giả định ở Lâm Đồng
Nhiều quy định liên quan đến IUU được đưa ra phiên tòa giả định ở Lâm Đồng

VOV.VN: Ngày 25/3, hơn 550 ngư dân tại phường La Gi và xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) đã tham dự phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

