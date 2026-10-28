Một sà lan mắc cạn tại khu vực biển Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng

Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, vào lúc 22h30 ngày 27/10, ông Chương Hải Long (45 tuổi, trú Vinh Am 3, TP. Hải Phòng) là thuyền viên trên sà lan máy mang biển kiểm soát BN 1439 đến Đồn Biên phòng Phước Lộc trình báo vụ việc.

Theo đó, vào lúc 12h ngày 26/10 sàn lan máy xuất bến từ Cảng Cần Giờ, TP.HCM đi TP. Hải Phòng (không chở hàng hóa), đến khoảng 17h ngày 27/10 tàu neo đậu tránh gió tại khu vực cách cửa biển La Gi khoảng 0,5 hải lý về hướng Nam.

Hiện trường sà lan bị mắc cạn. Ảnh: B.H

Đến khoảng 21h30 phút cùng ngày do sóng to gió lớn sà lan bị đứt dây neo, gãy láp trôi dạt vào bờ, mắc cạn cách cửa Cảng La Gi khoảng 2 hải lý về hướng Nam. Trên tàu còn có khoảng 2.000 lít dầu DO (đã được khóa chặt). Cả 3 thuyền viên đã lên bờ an toàn.

Sà lan máy BN 1439, dài 55,7m, rộng 8,6m, trọng tải 865 tấn) do ông Dương Văn Nam (37 tuổi, trú xóm 7, thôn Ngoại Nguyễn Đại Năng, TP. Hải Phòng) làm thuyền trưởng.