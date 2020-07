Một thanh niên đuối nước do nhảy xuống ao khi đánh nhau

Sáng nay (8/7), ông Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư kiêm Khu vực trưởng khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 thanh niên tử vong.

Thi thể nạn nhân được vớt lên sáng nay.

Tối qua (7/7), anh Phúc (29 tuổi) ở xã Nhơn An, thị xã An Nhơn lên phường Bình Định chơi. Trong lúc chơi bi-a, do có mâu thuẫn, anh Phúc bị một nhóm thanh niên ở địa phương đuổi đánh. Sau đó, anh Phúc bỏ chạy đến đường Cần Vương thuộc khu vực Kim Châu, phường Bình Định thì rẽ xuống con đường đất đi dưới đường sắt dẫn vào xóm. Do trời tối, anh này ngã xuống ao nằm bên cạnh đường, bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Đến khoảng 8h sáng nay, cơ quan chức năng mới vớt được xác nạn nhân. Được biết, Công an thị xã An Nhơn cũng đã bắt giữ 4 đối tượng thuộc nhóm thanh niên đuổi đánh anh Phúc để làm rõ nguyên nhân vụ việc./.