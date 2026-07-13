Một thiếu niên mất tích khi đi câu cá trên lòng hồ thủy điện ở Sơn La

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 10h sáng 13/7, ba em gồm G.A.T, sinh năm 2013, G.A.D và G.A.Th, cùng sinh năm 2012 rủ nhau mang theo phao tự chế bằng ruột xe ô tô bơm căng, ra lòng hồ Thủy điện Nậm Chiến để câu cá.

Khi di chuyển ra khu vực giữa hồ, nhận thấy nước sâu và nguy hiểm nên cả ba quay lại vào bờ. Trong lúc di chuyển, em G.A.Th không may bị tuột khỏi phao, rơi xuống nước và mất tích. Hai em T và D nhanh chóng bơi vào bờ, tri hô để tìm người ứng cứu.

Do nước sâu, lòng hồ rộng nên các lực lượng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. (Ảnh: A.C)

Ngay khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do mực nước sâu, lòng hồ thủy điện rộng, nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Hiện, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đang tích cực triển khai các phương án, nhằm nỗ lực tìm được nạn nhân trong thời gian sớm nhất.