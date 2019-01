Mưa bão làm chìm 65 phương tiện trên biển ở Kiên Giang

Chiều nay (4/1), ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã đảo An Sơn, huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết: Từ 4h sáng đến khoảng 13h chiều hôm nay, trên địa bàn xã có mưa giông gió lớn, biển động, do gió đổi hướng nên 39 phương tiện đang neo đậu ở bãi Cây Mến bị sóng đánh chìm.

Các ghe bị sóng đánh chìm chủ yếu là các vỏ composit làm nghề câu mực của ngư dân neo đậu ở bãi, trong đó 32 phương tiện của ngư dân ở Cà Mau, 7 phương tiện của người dân ở địa phương. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhà cửa, đường xá trên xã đảo không bị ảnh hưởng do bão.

Mưa giông gió lớn, biển động ở Kiên Giang.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, chính quyền địa phương cùng bà con và các lực lượng đang cố gắng khắc phục thiệt hại ban đầu, đã đưa các phương tiện này vào bờ đảm bảo an toàn. Mặc dù, UBND tỉnh Kiên Giang đã cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển Kiên Giang từ 16h chiều nay nhưng các phương tiện ở xã đảo An Sơn vẫn neo đậu, đợi diễn biến tiếp theo của thời tiết.

“Hiện tại địa phương vẫn đang phân bổ lực lượng thứ nhất là hỗ trợ tiếp nhân dân, còn lại cho đi kiểm tra tất cả các bãi neo đậu tàu thuyền xung quanh đảo để xem có thể hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả kịp thời. Thời tiết bây giờ cũng bất thường nên lúc nào cũng phải chủ động” - ông Nguyễn Minh Tuấn nói.

Người dân tập trung cứu hộ tàu cá

Theo báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 1 ở của các địa phương, toàn tỉnh Kiên Giang có 2 căn nhà bị sập, 2 căn bị tốc mái, 65 phương tiện bị sóng đánh chìm, hư hỏng 1 lồng mè nuôi cá bống mú, 2 ao cá nước ngọt. Trong đó chủ yếu ở xã An Sơn thuộc huyện Kiên Hải và Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc. Ước tính thiệt hại về vật chất hơn 2,7 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người.

Sóng to gió lớn đánh chìm, hư hỏng nhiều phương tiện đang neo đậu tại các bãi.

Sau khi thiệt hại xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã trên địa bàn huyện Phú Quốc, Kiên Hải huy động lực lượng cùng với ngư dân trục vớt các phương tiện bị chìm và tài sản khác, bố trí nơi ăn ở cho những người trên các phương tiện bị chìm và nhà bị sập./.

