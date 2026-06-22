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Mưa đá kèm gió giật mạnh xuất hiện bất ngờ ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 21:38, 22/06/2026
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Mưa đá kèm gió giật mạnh bất ngờ xuất hiện tại nhiều khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ.

Khoảng 18h ngày 22/6, nhiều xã, phường khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Một số nơi ghi nhận xuất hiện mưa đá.

Theo người dân tại phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), đây là lần đầu họ chứng kiến mưa lớn kèm theo nhiều hạt đá rơi xuống.

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Mưa đá bất ngờ xuất hiện vào tối 22/6 ở khu vực Phan Thiết (Ảnh: Phạm Duy)

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy mưa đá xuất hiện dày trong thời gian ngắn, các hạt có kích thước tương đương viên bi nhỏ. Nhiều người đang lưu thông trên đường phải dừng xe, tìm nơi trú tránh.

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Cây bị bật gốc, ngã trên đường Tuyên Quang (Ảnh: Phạm Duy)

Mưa đá rơi trên mái tôn nhà dân và kính ô tô tạo tiếng động lớn. Cùng thời điểm, gió mạnh khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường khu vực Phan Thiết bị ngã đổ, một số mái tôn nhà dân bị tốc mái. Nhiều bảng hiệu bị gió cuốn bay.

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Mái tôn nhà dân bị gió cuốn bay (Ảnh: Phạm Duy)

Trên Quốc lộ 1 qua xã Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng), một người đi xe máy va trúng vật thể bị gió cuốn rồi ngã xuống đường.

Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3 trong lúc tuần tra đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện.

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Một người bị vật bay trúng gây ngã xe, được Cảnh sát Giao thông đưa đi bệnh viện (Ảnh: Duy Tuấn)

Lực lượng chức năng phường Phú Thủy đã khẩn trương ra xử lý hiện trường vụ cây ngã đổ trên đường Nguyễn Thông.

Trận mưa đá và gió giật mạnh xuất hiện bất ngờ trong thời gian ngắn nhưng gây ảnh hưởng tại nhiều khu vực.

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Lực lượng chức năng xử lý cây ngã trên đường (Ảnh: Duy Tuấn)

Thực tế này cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn biến khó lường và xuất hiện cục bộ hơn.

Công tác cảnh báo sớm từ cơ sở và việc chủ động ứng phó của người dân được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro khi thời tiết xấu.

Theo Duy Tuấn/Lao Động
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