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Mưa dông cuối mùa gây thiệt hại nhiều nhà dân ở Đồng Tháp

Thứ Bảy, 10:56, 07/11/2026
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VOV.VN - Tại tỉnh Đồng Tháp vừa xảy ra cơn mưa cuối mùa kèm theo dông lốc, gây thiệt hại nhiều nhà dân.

Vào khoảng 17h30 phút ngày 6/11, trên địa bàn xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp xảy ra mưa lớn kèm dông lốc cục bộ, gây thiệt hại về nhà ở, hệ thống điện và ảnh hưởng đến giao thông tại một số khu vực.

Theo UBND xã Trường Xuân, qua thống kê ban đầu, mưa dông làm sập 2 căn nhà, tốc mái 13 căn và gãy 2 trụ điện trung thế. Ngoài ra, nhiều cây xanh bị đổ ngã, gây cản trở giao thông cục bộ trên các tuyến đường ĐT.845, ĐT.844 và một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm xã.

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Cơn mưa trái mùa kèm theo dông lốc gây thiệt hại nhiều căn nhà dân và đường dây điện

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo UBND xã Trường Xuân đã trực tiếp đến các khu vực bị ảnh hưởng kiểm tra tình hình, chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Ban nhân dân các ấp rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời, thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng.

UBND xã huy động lực lượng dân quân, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân thu dọn vật dụng, sửa chữa nhà cửa, khắc phục những hư hỏng, sớm ổn định nơi ở và sinh hoạt. Các lực lượng chức năng cũng khẩn trương thu dọn cây xanh bị đổ ngã, giải phóng các vị trí ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt; phối hợp với đơn vị quản lý điện kiểm tra, xử lý sự cố gãy 2 trụ điện trung thế, bảo đảm an toàn điện.

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Lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai

Hiện, UBND xã Trường Xuân tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các ấp kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, kịp thời cập nhật các trường hợp phát sinh. Trên cơ sở đó, địa phương hướng dẫn các hộ dân lập hồ sơ, tham mưu xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định.

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