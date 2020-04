Mưa dông diện rộng ở Lào Cai, cần đề phòng lũ quét và sạt lở

Rạng sáng 12/4, mưa dông xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai, lượng mưa trung bình khoảng 18 – 20mm. Một số xã như: Võ Lao, Sơn Thủy (huyện Văn Bàn) xuất hiện mưa lớn trên 50mm. Mưa kèm theo không khí lạnh cũng khiến thời tiết các địa phương đồng loạt chuyển rét.

Mưa đá lớn từng xuất hiện tại Lào Cai trong tháng 3/2020.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, ngày và đêm nay 12/4, không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống các địa phương trong tỉnh gây mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác; một số nơi có mưa vừa, mưa to và dông mạnh.

Do vậy, người dân cần hết sức đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ gây lũ quét, trượt lở đất đá bất ngờ, giông lốc kèm sét đánh, mưa đá gây hại...

Dự báo đêm nay, các địa phương vùng thấp trong tỉnh Lào Cai nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 15-17 độ C, vùng cao khoảng 10-12 độ C, khu du lịch quốc gia Sa Pa dự báo rét nhất, với khoảng 7-9 độ C./.