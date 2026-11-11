Mưa dông gây thiệt hại nặng nề tại xã Hậu Mỹ (Đồng Tháp)

Ngày 11/11, UBND xã Hậu Mỹ cho biết, qua thống kê, trận mưa dông kèm lốc xoáy xảy ra chiều 9/11 đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và tài sản của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, có 28 căn nhà bị tốc mái, bay tôn. Trong đó, ấp Mỹ Trung có 15 căn, ấp Mỹ Chánh 5 có 12 căn và ấp Hậu Quới có 1 căn. Đáng chú ý, có 1 căn nhà tại ấp Mỹ Trung bị tốc mái hoàn toàn; 2 căn bị tốc mái khoảng 70% và 7 căn bị tốc mái khoảng 30-50%.

Về sản xuất nông nghiệp, qua khảo sát thực tế, mưa dông, lốc xoáy đã gây thiệt hại cục bộ khoảng 3 ha cây ăn trái, hoa màu, trải dài từ ấp Mỹ Trung đến ấp Hậu Quới và Mỹ Chánh 5. Nhiều cây sầu riêng, mít, ổi, chuối bị gãy đổ, một số vườn sầu riêng bị rụng trái trước thu hoạch, với sản lượng thiệt hại ước tính hơn 3 tấn.

Công ty Phân bón A Dẩu bị thiệt hại nặng do dông lốc

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm gãy đổ nhiều cây xanh trên tuyến đường tỉnh 865 và đường 77, gây cản trở giao thông cục bộ. Sự cố được khắc phục sau khoảng 1 giờ. Tại khu vực chợ Thiên Hộ, nhiều dù che và mái che cũng bị gió quật ngã.

Đáng chú ý, mưa dông còn gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tại Nhà máy Phước Lộc - Thiên Hộ, gió lốc làm tốc khoảng 15 tấm tôn trên mái nhà xưởng. Riêng nhà kho của Công ty Anh Dẫu Tiền Giang tại ấp Mỹ Trung bị sập khoảng 50% phần mái, ước tính thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Sau sự cố, doanh nghiệp đã huy động hơn 100 nhân công di dời vật tư, hàng hóa trong kho đến nơi an toàn và triển khai khắc phục, sửa chữa công trình.

Cây xanh ven đường tại xã Hậu Mỹ bị đổ ngã do mưa dông lốc

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Đảng ủy, UBND xã Hậu Mỹ đã huy động lực lượng công an, quân sự, an ninh cơ sở, Ban quản lý các ấp phối hợp với Điện lực khu vực Bình Phú và người dân khẩn trương xử lý các điểm bị ảnh hưởng.

Trong đó, địa phương huy động hơn 60 dân quân, lực lượng an ninh cơ sở cùng ngành điện và người dân tổ chức cưa, dọn cây xanh gãy đổ trên tuyến đường tỉnh 865. Sau hơn 1 giờ triển khai, tuyến đường được khơi thông vào lúc 19h45 phút ngày 9/11. Các cây xanh ngã đổ trên tuyến đường 77 cũng được lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý.

Nhiều nhà dân, nhà kho của doanh nghiệp bị tốc mái ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh

Đối với những hộ dân bị tốc mái nhà, lực lượng dân quân, an ninh cơ sở hỗ trợ di dời tài sản, vật dụng đến nơi an toàn, đồng thời giúp người dân sửa chữa, lợp lại mái nhà. Đến nay, công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, bảo đảm chỗ ở cho các hộ bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hậu Mỹ cũng tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên 4 hộ dân có nhà bị thiệt hại nặng, mức thiệt hại trên 15 triệu đồng/hộ. Đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn lập hồ sơ thống kê thiệt hại để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.