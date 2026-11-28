Tại khu vực núi Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, nước từ sườn núi đổ xuống mạnh sau nhiều giờ mưa, đe dọa khu dân cư có hàng trăm hộ sinh sống. Từ đầu giờ chiều, tổ dân phố, dân quân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đến từng nhà vận động người dân di dời. Đến đầu giờ tối, các hộ ở khu vực nguy cơ cao đã chuyển đến ở nhờ nhà người thân. Nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học và trạm Biên phòng cũng mở cửa, sẵn sàng đón người dân tránh trú. Địa phương đồng thời ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp thông tin cảnh báo, hướng dẫn đường đến các điểm tránh trú an toàn.

Lực lượng chức năng vận động người già, trẻ nhỏ đi sơ tán

Bà Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang cho biết, địa phương đã vận động người già, trẻ nhỏ và người bệnh ở khu vực nguy hiểm sơ tán trước: “Ở trên núi, đất là no nước hết rồi, cứ mưa xuống là phá sườn núi thôi. Đá trên núi lăn xuống nguy hiểm lắm. Từ lúc 2 giờ chiều, chúng tôi đã thông báo cho bà con về tình hình mưa như vậy. Mấy khu vực nguy cơ cao, sạt lở là cháu nhỏ với người già, người bệnh đã đi sơ tán rồi. Đêm nay mà mưa to nữa là nguy hiểm lắm. Chỗ nguy hiểm đã chặn, cảnh báo rồi, không có cho đi qua đi lại qua khu suối nước chảy xiết”.

Mưa lớn, lượng nước lớn từ các sườn núi đổ xuống khu dân cư

Tối nay, lượng mưa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm so với buổi trưa. Tuy nhiên, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm thủy văn Ninh Hòa đã vượt báo động 2; trong khi mực nước sông Cái Nha Trang giảm nhẹ, thấp hơn báo động 1.

Tại phía Bắc Nha Trang, nước trên nhiều tuyến đường đã rút bớt, riêng đường Phú Xương còn ngập cục bộ khoảng 50 cm. Sạt lở đá cũng xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đèo Vĩnh Lương, phường Bắc Nha Trang. Lực lượng chức năng đã lập rào chắn, cấm phương tiện qua lại. Trước đó, sạt lở tại đường Ngô Đến, phường Tây Nha Trang khiến 2 hộ dân với 9 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp. Mưa lũ còn gây ngập 35 ha lúa Đông Xuân tại xã Vạn Thắng và khoảng 10 ha hoa màu tại xã Bắc Ninh Hòa. Đến tối nay, tỉnh Khánh Hòa chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nhiều khu vực sườn núi Hòn Rớ bị nước lũ tràn qua.

Toàn tỉnh Khánh Hoà hiện có 19 hồ chứa đang điều tiết xả nước, trong đó lưu lượng xả của hồ Hoa Sơn và hồ Suối Dầu đã giảm đáng kể so với buổi trưa. Các đơn vị quản lý hồ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo người dân vùng hạ du. Ông Đinh Tấn Thành, Phó Giám đốc Công ty Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Có cảnh báo một số vùng trũng thấp dọc hai bên sông thì đã thông báo phối hợp với tất cả các chính quyền địa phương để thông báo cho bà con nhân dân biết và kịp thời ứng phó”.

Cán bộ Tổ dân phố Thành Đạt, phường Nam Nha Trang đội mưa, vượt qua nước ngập đến nhắc nhở người dân.

Lữ đoàn tên lửa bờ 682 kịp thời giúp dân ứng phó mưa lũ VOV.VN - Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân, kịp thời phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng triển khai các phương án, hỗ trợ người dân phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ứng phó với mưa lũ.