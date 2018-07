Mưa giúp cải thiện chất lượng không khí tại các điểm giao thông Hà Nội

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội vừa công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 13/7 đến 14h ngày 14/7. Một số điểm giao thông quan trắc có chất lượng không khí ở mức tốt.

Theo đó, các trạm Trung Yên 3: 54 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 85 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 49 (Tốt); Hàng Đậu: 60 (Trung bình); Kim Liên: 48 (Tốt); Thành Công: 60 (Trung bình); Tân Mai: 49 (Tốt); Mỹ Đình: 51 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 65 (Trung bình); Tây Mỗ: 54 (Trung bình). Nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức trung bình, một số điểm quan trắc có chất lượng không khí ở mức tốt.

Các chỉ số đo được tăng giảm không đáng kể, dao động từ 48 đến 85. Chỉ số cao nhất vẫn thuộc về trạm quan trắc giao thông hướng ra ngoại thành Minh Khai (85), tuy nhiên chất lượng không khí đã được cải thiện đáng kể (so với chỉ số 97 hôm qua). Các khu vực có chất lượng không khí tốt trong ngày gồm: Tân Mai, Hoàn Kiếm, Kim Liên./.