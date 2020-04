Mùa hè 2020: nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo hè năm nay, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 đến 1 độ C. Riêng tháng 5 tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng cao hơn từ 1 đến 2 độ C so với giá trị trung bình cùng thời kỳ.

Trong đầu tháng 3, nắng nóng đã xuất hiện sớm tại các khu vực phía Tây Bắc bộ và khu vực Trung bộ. Dự báo, nắng nóng sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ trong nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5. Các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5 ở phía Tây Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 6 ở phía Đông Bắc bộ và từ tháng 4 đến tháng 8 tại khu vực Bắc và Trung Trung bộ.



Ông Hoàng Phúc Lâm Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia lưu ý: "Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc bộ sẽ trong khoảng từ 40 đến 41 độ C, ở Trung bộ từ 41 đến 43 độ C và không loại trừ khả năng có thể lặp lại giá trị đợt nóng lịch sử lên đến 43,4 độ C ở miền Trung vào năm 2019. Nắng nóng năm nay ở thủ đô Hà Nội và phía Đông Bắc bộ sẽ phổ biến trong tháng 5 và tháng 6. Phía Tây Bắc bộ từ nay cho đến hết tháng 5 và các đợt nắng nóng sẽ kéo dài khoảng từ 7 đến 10 ngày; còn ở miền Trung, nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tháng 8 và mỗi đợt sẽ kéo dài khoảng từ 10 đến 15 ngày và không loại trừ có những đợt kéo dài trên 20 ngày ở khu vực miền Trung"./.