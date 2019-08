Mưa kèm lốc xoáy ở Kiên Giang khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập, tốc mái

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hôm qua và hôm nay (4/8), trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa dông, gió giật mạnh cộng với đỉnh triều cường đã gây thiệt hại trên diện rộng trong tỉnh, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là ở huyện An Minh.

Nhiều căn nhà ở An Minh bị cuốn trôi ra biển.

Tại huyện An Minh, mưa to cộng với đỉnh triều cường làm nước biển dâng cao nhanh bất thường, tràn qua tuyến đê biển gây ngập sâu từ 0,7 – 1m. Sau đó nước biển cũng rút nhanh làm cuốn trôi nhà cửa, hầu hết tài sản, đồ dùng trong nhà của các hộ dân sống ven đê thuộc xã Vân Khánh Tây, xã Vân Khánh, huyện An Minh, nhất là đoạn đê từ Tiểu Dừa đến Kim Quy khoảng 4,5km mà UBND tỉnh Kiên Giang đã công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp trước đó.

Nhà cửa tan hoang sau mưa giông.

“Đồ đạc bây giờ mất hết rồi, chỉ còn cái nhà thôi, đồ đạc bị cuốn trôi hết”- một người dân cho biết.

Do ảnh hưởng của mưa lốc xoáy, toàn tỉnh Kiên Giang có gần 200 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 6 căn bị cuốn trôi ra biển, 49 căn bị sập hoàn toàn, 76 căn tốc mái, 63 căn nhà bị ngập nước. Ước tổng thiệt hại hơn 9 tỷ đồng. Trong đó huyện An Minh có 105 căn, ước thiệt hại 6,9 tỷ đồng.

Riêng trạm kiểm soát Biên phòng Kim Quy, thuộc Đồn biên phòng Xẻo Nhàu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, do nằm phía sát ngoài bờ biển nên bị nước cuốn đi nhiều tài sản. Sóng lớn làm vỡ hoàn toàn cửa các phòng làm việc và nhà ở cán bộ, chiến sĩ. Sóng cao đã cuốn trôi hết bàn ghế, chén, dĩa, thức ăn… của 1 đám cưới đang trong giờ đãi khách. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu là hơn 5 tỷ đồng.

“Khi nước lên cao bà con cũng có sự thiếu chủ động nên khi cục bộ xảy ra thì bà con không di dời kịp dẫn đến tình trạng nhà cửa bị trôi đồ đạc. Đối với Trạm biên phòng do nằm ở đầu ngoài giáp với biển nên không thiệt hại về con người không có nhưng cơ sở vật chất bị thiệt hại, hồ sơ bị nước thấm ướt và hư hỏng. Về các hoạt động của trạm thì trạm vẫn tiến hành khắc phục tạm thời, một số phòng ốc còn lại thì khắc phục để anh em tiếp tục sử dụng và hoạt động”- Đại úy Nguyễn Hoàng Quân, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Xẻo Nhàu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết.

Các lực lượng chức năng giúp dân khắc phục hậu quả.

Ngay khi nhận được thông tin qua facebook, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và huyện đã cử gần 200 lượt cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng, quân dân tự vệ xuống hiện trường giúp dân di dời, thu gom tài sản, giữ gìn an ninh trật tự.

Trong sáng 4/8, các lực lượng này vẫn tiếp tục giúp các hộ dân bị thiệt hại, khắc phục hậu quả, thu gom tài sản, dựng lại nhà cửa để tạm ổn định cuộc sống.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Kiên Giang cảnh báo, chiều 4/8, mưa dông còn tiếp tục phát triển trên vùng biển từ An Minh đến Hòn Đất nên tỉnh chỉ đạo các địa phương kêu gọi các tàu đánh cá ven bờ vào nơi neo đậu an toàn trước 14h chiều 4/8, không để người dân nào còn ở lại trên các chòi canh nuôi trồng thuỷ sản, các hộ dân ven biển chủ động kê kích đồ dùng, tài sản, có biện pháp chống tràn tạm thời, di chuyển người già, người khuyết tật , phụ nữ, trẻ em đến nơi an toàn./.