Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường ở Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Thiên tai làm ảnh hưởng trực tiếp đến 8 thôn gồm Cốc Râm, Sao Cô Sỉn, Chúng Chải B, Lao Chải, Sả Hồ, Mã Tuyển, Na Đẩy và Sảng Chải, rất may không có thương vong về người.

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nặng nề với 4 tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở.

Về sản xuất và tài sản, mưa lớn khiến 12 ha lúa tại các thôn Mã Tuyển, Sảng Chải, Na Đẩy, Cốc Râm bị ngập úng. Tại thôn Tả Chu Phùng, sạt lở taluy âm làm hư hại 2,5m² sân nhà của một hộ dân.

Hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nặng nề với 4 tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở. Nghiêm trọng nhất là tuyến đường thôn Sao Cô Sỉn bị sạt lở 8 vị trí với 125m³ đất đá, xuất hiện điểm cây đổ gây chia cắt giao thông hoàn toàn. Đường ra khu sản xuất thôn Sả Hồ cũng bị sạt taluy âm, hở hàm ếch 35m đường bê tông.

Nghiêm trọng nhất là tuyến đường thôn Sao Cô Sỉn bị sạt lở 8 vị trí

Ngoài ra, tuyến đường thôn Chúng Chải B và đường kết nối thôn Choán Ván với đường tuần tra biên giới bị sạt lở taluy dương với khối lượng hơn 115m³ đất đá.

Lực lượng quân sự, công an và các ban ngành địa phương đã khẩn trương xuống hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã kích hoạt phương châm “bốn tại chỗ”. Lực lượng quân sự, công an và các ban ngành địa phương đã khẩn trương xuống hiện trường phân luồng giao thông, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, khơi thông cống rãnh và rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để sẵn sàng phương án di dời dân cư.