Mưa lớn cuốn trôi cầu phao dân sinh ở Quảng Bình

Tại Quảng Bình, mưa lớn từ hôm qua đến sáng nay (1/11) làm mực nước các sông dâng cao. Nước sông Kiến Giang lên nhanh gây ngập nhiều nhà dân ở huyện Lệ Thủy, đường giao thông nông thôn, đê, kè bị sạt lở, hoa màu bị hư hại.

Cầu phao dân sinh bị nước lũ cuốn trôi về chân cầu Kiến Giang.

Mưa lớn, nước trên sông Kiến Giang lên nhanh đã cuốn trôi chiếc cầu phao dân sinh nối thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy với xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, việc đi lại của người dân bị ách tắc.

Ông Nguyễn Văn Vương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: cầu phao này bị lũ cuốn trôi xa hơn 4 km và mắc lại ở chân cầu Kiến Giang.