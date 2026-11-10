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Mưa lớn diện rộng, một xã miền núi Đà Nẵng di dời khẩn cấp 86 người dân

Thứ Ba, 18:45, 10/11/2026
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VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió Đông, 2 ngày nay tại TP Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ sạt lở đất ở miền núi. Xã miền núi Trà Leng đã sơ tán khẩn cấp 19 hộ với 86 nhân khẩu khỏi các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Đến 15h ngày 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Trà Leng, TP Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 19 hộ với 86 nhân khẩu tại các thôn Tak Xoai, Moang Roang và Trà Dơn có nguy cơ sạt lở núi. Riêng thôn Tak Xoai, sơ tán 10 hộ với 43 nhân khẩu; thôn Moang Roang 4 hộ với 20 nhân khẩu; thôn Trà Dơn 5 hộ với 23 nhân khẩu. Người dân được di chuyển đến nhà người thân và các vị trí an toàn.

Mưa lớn cũng gây sạt lở mái taluy dương tại khu thể thao thôn Trà Dơn, chiều dài khoảng 27m, khối lượng đất đá gần 650m³. Trên tuyến đường vào làng Ông Hành, làng Ông Tuấn, thôn Sar Chỉa, xuất hiện hai điểm sạt lở tại Km2+800 và Km2+600, dài hàng chục mét, đất đá sạt xuống đường. Đường vào làng Ông Văng, làng Thái, khu vực Nước Vít, taluy âm bị sạt lở tạo hàm ếch nghiêm trọng; taluy dương sạt lở tại 3 vị trí…

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Nhiều khu vực đồi núi ở xã Trà Leng nguy cơ sạt lở

Chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ gây chia cắt, cô lập, chính quyền xã Trà Leng đã chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ lực lượng xung kích phòng chống thiên tai với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Địa phương đồng thời dự trữ lương thực tại 3 thôn có nguy cơ cao bị sạt lở, cô lập gồm Moang Roang, Sar Chỉa và Tak Cleng. Mỗi thôn hiện có 1 tấn gạo và 100 thùng mì tôm.

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Nhiều khu vực miền núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do mưa lớn

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc. Dông lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

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Nhiều tuyến giao thông ở miền núi bị đất đá sạt lở, tiềm ẩn hiểm nguy

Chính quyền các địa phương TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động kiểm tra nhà ở và khu vực xung quanh; không đi qua nơi ngập sâu, nước chảy xiết, không đánh bắt cá hoặc vớt củi trên sông, suối trong thời gian mưa lớn. Người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cần sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu, tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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