Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương ngập nặng

Sơn La: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 3



Do ảnh hưởng của hoàn lưu Bão số 3, suốt từ đêm qua đến nay, tỉnh Sơn La có mưa trên diện rộng; dự báo trong hôm nay và ngày mai (19-20/7), nhiều nơi sẽ có mưa to đến rất to, khả năng xuất hiện lũ ở mức báo động I đến báo động II trên sông Đà, sông Mã, lưu vực suối Tấc, Nậm La, Nậm Pàn…

Tại huyện Bắc Yên, mưa lớn kéo dài trên diện rộng lúc 12 giờ trưa nay (19/7), đã khiến tuyến tỉnh lộ 112 từ huyện Bắc Yên đến 5 xã vùng cao bị sạt lở đất nghiêm trọng, làm ách tắc và gián đoạn lưu thông trên toàn tuyến.

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ, hạn chế các thiệt hại, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tỉnh Sơn La hiện đang tích cực cập nhật thông tin diễn biến của bão số 3 và tình hình mưa, lũ; thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ tại các khu vực xung yếu; đặc biệt là chú ý tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ.

Quảng Ninh: Huyện Ba Chẽ di dời khẩn cấp 40 hộ dân sống ven sông

Sáng 19/7, hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn và ngập lụt nhiều điểm trên địa bàn huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Huyện Ba Chẽ đã phải di dời khẩn cấp 40 hộ dân sống ven sông và vùng thấp trũng. Lũ dâng cao gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trũng. (Ảnh: Dân Việt).

Từ rạng sáng nay, mưa lớn trên địa bàn huyện Ba Chẽ có mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông Ba Chẽ dâng cao làm ngập lụt 10 điểm trên tỉnh lộ 330; cầu Khe Cát, xã Thanh Sơn bị ngập sâu hơn 1m. Nước lũ cũng gây chia cắt hoàn toàn thị trấn Ba Chẽ với 4 xã vùng cao và mất điện toàn huyện Ba Chẽ.

Hiện nay huyện Ba Chẽ đang huy động hàng trăm người cùng các phương tiện để di chuyển 40 hộ dân và toàn bộ tài sản và tiểu thương ở tầng một của chợ Ba Chẽ ra khỏi khu vực ngập úng. Đây là khu vực trũng thấp và nằm sát sông Ba Chẽ.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cho biết: “Trước mắt di dời hết dân ở vùng thấp lên các nhà văn hóa, các trường học ở phía trên cao. Sau đó đảm bảo an ninh trật tự cho bà con và lương thực thực phẩm chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn, dự phòng nếu lụt kéo dài. Còn ở Ba Chẽ lũ ở đây chủ yếu lũ quét, chỉ tập trung trong thời gian ngắn là sẽ rút”.

Thanh Hóa ngập trắng nhiều nơi sau bão số 3 Các cánh đồng chìm trong biển nước trên địa bàn xã Thăng Bình, huyện Nông Cống. Tính đến sáng 19/7, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 10 ngôi nhà bị đổ sập, sạt lở; hơn 500 ngôi nhà khác bị cô lập; hơn 13.000 ha lúa bị ngập úng

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 3, tính đến sáng 19/7, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 10 ngôi nhà bị đổ sập, sạt lở; hơn 500 ngôi nhà khác bị cô lập; hơn 13.000 ha lúa bị ngập úng.

Van mở tháo nước ở nhiều hộ đập Thanh Hóa bị xuống cấp.

Trong khi mưa lũ đang còn tiếp diễn thì tại tỉnh Thanh Hóa đang có 16/45 hồ chứa nước đã đầy nước; 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn để tích nước./.

