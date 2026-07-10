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Mưa lớn dồn dập, nguy cơ lũ quét ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Thứ Sáu, 09:09, 10/07/2026
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VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trong 6 giờ tới do mưa lớn. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi trên 36°C và còn kéo dài trong nhiều ngày.

Mưa lớn dồn dập, Bắc Bộ cảnh báo lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 9/7 đến 7h ngày 10/7), nhiều tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa lớn được ghi nhận tại nhiều địa phương như Tà Tổng (Lai Châu) 131,4mm; P.Na Lay (Điện Biên) 97,8mm; Hua Trai (Sơn La) 215mm; Bằng Luân (Phú Thọ) 119,8mm; đập Thủy điện Thác Bà (Lào Cai) 143,6mm; Trung Minh (Tuyên Quang) 156,6mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) 327,4mm; Ba Chẽ (Quảng Ninh) 158,2mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm đạt trên 85% hoặc đã bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 30mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng nhận định lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm ách tắc giao thông cục bộ, ảnh hưởng việc đi lại, đồng thời gây hư hỏng các công trình dân sinh, sản xuất và hoạt động kinh tế - xã hội.

Các địa phương được khuyến cáo rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh và ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng vẫn đang duy trì.

Theo dự báo, ngày 10-11/7, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36°C, có nơi trên 36°C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 12-15 giờ mỗi ngày.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng tại khu vực này còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

Nắng nóng kéo dài kết hợp với độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, người dân cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức khi làm việc hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý nhiệt độ dự báo trong bản tin và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch khoảng 2-4°C, thậm chí cao hơn tùy thuộc điều kiện bề mặt như đường nhựa, bê tông và khu vực đô thị.

PV/VOV.VN
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