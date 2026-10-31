Mưa lớn gây ngập cục bộ, cảnh báo nguy cơ lũ quét ở Đắk Lắk
VOV.VN - Mưa lớn từ tối 30/10 đến ngày 31/10 gây ngập cục bộ tại một số khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, làm sạt lở, cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn vào cầu Suối Cái. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vẫn hiện hữu.
Tại xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ chảy xiết qua khu vực cầu Suối Cái, thuộc thôn Nhất Sơn, gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn ở một đầu cầu, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.
Ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết, đến trưa 31/10, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ đổ đất, khắc phục tạm thời đoạn đường bị sạt lở, giúp giao thông qua khu vực được phục hồi.
Còn tại xã Sơn Hòa, nước sông Ba dâng cao gây ngập cục bộ một số khu vực trũng thấp, một số tuyến đường giao thông nông thôn và diện tích hoa màu.
Ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa cho biết, nước từ các khu vực cao đổ xuống vùng thấp, gây ngập tại một số nơi như thôn Thạnh Hội, Đông Hòa. Tuy nhiên, nước dâng trong thời gian ngắn rồi rút nhanh. Đến chiều 31/10, nước đã rút, chưa gây thiệt hại đáng kể về nông nghiệp và tài sản.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những tháng cuối năm 2026, thời tiết Đắk Lắk được dự báo diễn biến phức tạp. Riêng khu vực phía Đông tỉnh có thể xuất hiện 4-7 đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng huy động lực lượng với hơn 26.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và các đơn vị trên địa bàn để chủ động ứng phó với thiên tai.