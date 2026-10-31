Mưa lớn gây ngập cục bộ, cảnh báo nguy cơ lũ quét ở Đắk Lắk

Tại xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk, nước lũ chảy xiết qua khu vực cầu Suối Cái, thuộc thôn Nhất Sơn, gây sạt lở, cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn ở một đầu cầu, khiến giao thông qua khu vực bị ách tắc.

Ông Nguyễn Trường Thi, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa 1, cho biết, đến trưa 31/10, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ đổ đất, khắc phục tạm thời đoạn đường bị sạt lở, giúp giao thông qua khu vực được phục hồi.

Sạt lở làm cuốn trôi khoảng 15m đường dẫn ở một đầu cầu Suối Cái, thuộc thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk.

Còn tại xã Sơn Hòa, nước sông Ba dâng cao gây ngập cục bộ một số khu vực trũng thấp, một số tuyến đường giao thông nông thôn và diện tích hoa màu.

Ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Sơn Hòa cho biết, nước từ các khu vực cao đổ xuống vùng thấp, gây ngập tại một số nơi như thôn Thạnh Hội, Đông Hòa. Tuy nhiên, nước dâng trong thời gian ngắn rồi rút nhanh. Đến chiều 31/10, nước đã rút, chưa gây thiệt hại đáng kể về nông nghiệp và tài sản.

Clip: Sạt lở khu vựccầu Suối Cái, thuộc thôn Nhất Sơn, xã Phú Hòa 1, tỉnh Đắk Lắk.

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Một số điểm trường tại Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học để phòng tránh mưa lũ VOV.VN - Một số điểm trường mầm non và tiểu học ở xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong sáng nay (9/9) và bố trí lịch học bù. Biện pháp này được đưa ra sau trận mưa lớn kéo dài, nước dồn gây ngập cục bộ và và chảy xiết qua đường giao thông.