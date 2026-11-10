Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu vực ở Đắk Lắk

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk thông tin, từ 8h ngày 9 đến 8h ngày 10/11, lượng mưa tại một số địa phương phía Đông của tỉnh ở mức rất cao. Trong đó, xã Ea Riêng ghi nhận hơn 373mm, xã Sông Hinh 319 mm; xã Cư M’ta hơn 112 mm và xã Cư Prao hơn 110 mm. Riêng tại xã M’Drắk, Trạm Khí tượng thủy văn ghi nhận lượng mưa gần 160 mm trong vòng 12h ( từ 19h ngày 9 đến 7h ngày 10/11).

Công an xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk đã cắm biển cảnh báo, giăng dây ngăn người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn khiến một số khu vực dân cư tại xã M’Drắk bị ngập cục bộ. Chính quyền và các thôn, buôn đã tổ chức kiểm tra, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vận động các hộ ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại xã Cư Prao, mưa lớn làm ngập cục bộ tại các ngầm tràn. Công an xã đã cắm biển cảnh báo, giăng dây ngăn người và phương tiện qua lại tại các khu vực nguy hiểm. Trước đó, khoảng 1h30 ngày 10/11, một trường hợp bị cuốn trôi xe máy và vật dụng cá nhân khi đi trên cầu Buôn Phao đang sửa chữa, may mắn không có thiệt hại về người.

Mưa lớn kéo dài trong chiều ngày 9 và ngày 10/11 khiến nước ngập ở nhiều địa phương tại Đắk Lắk

Dự báo từ ngày 10 đến hết đêm 11/11, khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Một nhà dân tại Thôn 5, xã M' Drắk bị ngập do nước thoát không kịp.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không đi qua cầu, ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc có dòng nước chảy xiết; chấp hành các chốt cảnh báo, không tự ý vượt rào chắn. Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, rà soát khu vực xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết, đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.