

Mưa lớn trên diện rộng tại Khánh Hòa khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang và các địa phương trong tỉnh ngập cục bộ. Có nơi lượng mưa vượt 100mm. Mực nước sông Dinh Ninh Hòa đã vượt báo động 1, trong khi mưa vẫn tiếp diễn ở một số khu vực.

Lực lượng xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa phong tỏa một số tuyến đường bị ngập

Tại phường Tây Nha Trang, sau sự cố sạt lở ở tổ 15 Ngọc Sơn, chính quyền đã di dời 2 hộ với 9 nhân khẩu đến nơi an toàn. Ở phường Bắc Nha Trang, nhiều tuyến đường ngập, khu vực đèo Lương Sơn nước từ trên núi tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho phương tiện. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng phong tỏa các tuyến đường ngập

Tại các xã, phường Đông Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, một số tuyến đường và khu dân cư bị ngập cục bộ, hiện mưa giảm, nước đang rút dần. Ở xã Tây Ninh Hòa, sạt lở và nước tràn qua cầu cạn khiến địa phương phải phong tỏa các điểm nguy hiểm. Xã Vạn Thắng ghi nhận diện tích 30 héc ta lúa vụ Đông Xuân bị ngập. Các tuyến đèo Khánh Lê, Khánh Sơn, Sông Pha được bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó sạt lở, chốt chặn những vị trí chưa bảo đảm an toàn.

Một số tuyến đường bị ngập, gây khó khăn cho người dân

Cùng với ứng phó ngập lụt, sạt lở, Khánh Hòa đang chủ động điều tiết các hồ chứa. Toàn tỉnh có 17 hồ đang vận hành xả điều tiết, hạ thấp mực nước, bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ngập vùng hạ du. Một số hồ có lưu lượng điều tiết lớn như hồ Hoa Sơn 97 m3/giây, hồ Suối Dầu 77m3/giây. Các đơn vị quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lượng nước về hồ để vận hành phù hợp, đồng thời giữ nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong thời gian tới.

Đường Phạm Văn Đồng bên bở vịnh Nha Trang bị ngập.

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương, sở ngành rà soát những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để chủ động giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân, vận hành hồ chứa đúng quy trình và sát diễn biến thực tế của đợt mưa lũ.

Một số tuyến đường ở phường Nha Trang bị ngập do mưa lớn.

“Chỉ đạo các địa phương, các sở ngành tiếp tục rà soát những vùng có nguy cơ ngập úng, sạt lở nguy hiểm để có những giải pháp an toàn cho người dân, tránh ảnh hưởng cho người dân trong vấn đề ngập lụt và sạt lở. Vận hành hồ chứa theo đúng quy trình vận hành cũng như tình hình thực tế của đợt mưa lũ; an toàn hồ chứa, đảm bảo hạn chế ngập lụt vùng hạ du", ông Nguyễn Duy Quang nói.

Đường Phạm Văn Đồng bên bờ biển Nha Trang bị ngập, nước tạo thành dòng thác đổ xuống biển