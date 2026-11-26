Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, mưa lớn trong sáng 26/11 gây hư hỏng, bồi lấp khoảng 3.000m kênh mương và khoảng 1.000m đường giao thông. Đáng chú ý, khoảng 100ha tỏi vụ Đông Xuân vừa xuống giống tại các khu vực trũng thấp bị ngập úng.

Nhiều diện tích tỏi bị ngập úng.

Trước diễn biến mưa lớn, UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng duy trì trực ban, chuẩn bị nhân lực và phương tiện cứu hộ, cứu nạn; vận động người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu. Các thôn được yêu cầu khẩn trương khơi thông dòng chảy, hệ thống kênh mương tại những vùng trũng thấp, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài.

Nước ngập vào tới nhà dân ở khu vực thấp trũng.

Nước ngập vào tới nhà dân ở khu vực thấp trũng.

Địa phương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại để chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn diễn biến phức tạp.