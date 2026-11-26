Mưa lớn gây ngập úng khoảng 100 ha tỏi ở đặc khu Lý Sơn
VOV.VN - Mưa lớn trong sáng nay (26/11) khiến nhiều tuyến đường, kênh mương tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bồi lấp đất đá; khoảng 100 héc ta tỏi vụ Đông Xuân bị ngập úng. Hồ chứa nước Thới Lới đã đầy và tràn.
Theo báo cáo nhanh của UBND đặc khu Lý Sơn, mưa lớn trong sáng 26/11 gây hư hỏng, bồi lấp khoảng 3.000m kênh mương và khoảng 1.000m đường giao thông. Đáng chú ý, khoảng 100ha tỏi vụ Đông Xuân vừa xuống giống tại các khu vực trũng thấp bị ngập úng.
Trước diễn biến mưa lớn, UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các lực lượng duy trì trực ban, chuẩn bị nhân lực và phương tiện cứu hộ, cứu nạn; vận động người dân gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu. Các thôn được yêu cầu khẩn trương khơi thông dòng chảy, hệ thống kênh mương tại những vùng trũng thấp, hạn chế tình trạng ngập úng kéo dài.
Địa phương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai, tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại để chủ động phương án ứng phó khi mưa lớn diễn biến phức tạp.