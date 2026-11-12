Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực xã Ô Loan, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Đất đá tràn từ taluy dương xuống cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III)

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, đất từ taluy tràn xuống mặt đường dày khoảng 30cm. Tại Km1288+170 đến Km1288+240, đất đá sạt xuống dày từ 0,3-1,3m. Riêng làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177 để tiếp tục hành trình. Máy móc, thiết bị cũng được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Hiện làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã cơ bản được thông xe, các lực lượng đang tiếp tục thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.