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Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk

Thứ Năm, 09:03, 12/11/2026
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VOV.VN - Sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây ngập cục bộ nhiều vùng trũng thấp, sạt lở đất đá xuống cao tốc Bắc - Nam và một số tuyến đường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại.

 

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong xảy ra sạt lở taluy dương tại khu vực xã Ô Loan, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

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Đất đá tràn từ taluy dương xuống cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Đắk Lắk. (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III)

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, đất từ taluy tràn xuống mặt đường dày khoảng 30cm. Tại Km1288+170 đến Km1288+240, đất đá sạt xuống dày từ 0,3-1,3m. Riêng làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177 để tiếp tục hành trình. Máy móc, thiết bị cũng được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

 

Hiện làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã cơ bản được thông xe, các lực lượng đang tiếp tục thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

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Di dời hơn 1.000 người dân để tránh lũ sông Kỳ Lộ, Đắk Lắk

VOV.VN - Mưa lớn khiến lũ trên lưu vực sông Kỳ Lộ, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục dâng cao, vượt báo động cấp ba và dự báo đạt đỉnh rạng sáng ngày 12/11. Vùng ngập lụt ven sông và hạ du đang mở rộng, nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk khẩn trương triển khai ứng phó ngay trong đêm.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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