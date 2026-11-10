Mưa lớn gây sạt lở, ngập tràn, xã Mậu Lâm khẩn trương ứng phó

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một số điểm sạt lở, ngập tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trước tình hình này, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, tổ chức cảnh báo và kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một số điểm sạt lở, ngập tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ghi nhận, trên địa bàn xã có một điểm sạt lở tại tuyến đường 520, khu vực Dốc Gắm, thôn Đồng Yên. Đất đá và cây cối từ taluy đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với thôn Đồng Yên huy động máy móc, phương tiện khẩn trương san gạt, múc đất, giải phóng mặt đường. Đến nay, điểm sạt lở đã được xử lý, các phương tiện và người dân có thể lưu thông bình thường.

Trên địa bàn xã có một điểm sạt lở tại tuyến đường 520, khu vực Dốc Gắm, thôn Đồng Yên.

Bên cạnh đó, tại thôn Đồng Yên cũng xuất hiện một điểm sạt lở trên tuyến đường liên thôn, với chiều dài khoảng 3-5m. Tại khu vực đường núi Sẻ, thôn Đồng Tiến, đất đá từ trên núi tràn xuống, bồi lấp mặt đường bê tông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng sử dụng thuyền vận chuyển lợn ra khỏi khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho vật nuôi và hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Đáng chú ý, một số khu vực ngầm tràn trên địa bàn bị ngập sâu do nước lũ dâng cao. Trong đó, tràn Phú Sơn có mực nước ngập khoảng 1,2m, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tổ chức ngăn chặn, không cho người và phương tiện qua lại tại vị trí ngập sâu.

Nước lũ ngập sâu, người dân khẩn trương vận chuyển vật nuôi ra khỏi chuồng trại để tránh thiệt hại.

Để chủ động phòng ngừa các tình huống mất an toàn, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã và lực lượng tại các thôn tổ chức trực gác, cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn, điều tiết giao thông tại những vị trí ngập. Đồng thời, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển an toàn, kiên quyết không để người dân cố tình đi qua các khu vực nước ngập sâu, nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã tổ chức ngăn chặn, không cho người và phương tiện qua lại tại vị trí ngập sâu.

Trao đổi về công tác ứng phó với mưa lũ, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm cho biết, trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, phòng, ngành liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng sử dụng thuyền vận chuyển lợn ra khỏi khu vực ngập sâu

Xã phân công từng thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xuống cơ sở nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ các thôn triển khai công tác ứng phó với mưa lớn. Đồng thời, huy động lực lượng dân quân thường trực, Công an xã hỗ trợ nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Nước lũ ngập sâu, thuyền trở thành phương tiện duy nhất giúp người dân di chuyển, đi lại và vận chuyển vật nuôi ra khỏi vùng ngập.

Cùng với đó, xã duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, đặc biệt chú trọng tại các tuyến đường có ngầm tràn bị ngập cục bộ. Lực lượng chức năng được bố trí chốt chặn, canh gác thường xuyên, kịp thời cảnh báo khi mực nước dâng cao, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trước diễn biến khó lường của thời tiết, UBND xã Mậu Lâm tiếp tục chỉ đạo các thôn theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc những điểm có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ diễn biến phức tạp, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.