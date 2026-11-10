Mưa lớn gây sạt lở ở Huế, hồ Hương Điền tăng xả lên 1.500 m³/s

Mưa lớn trong 2 ngày 9 và 10/11 đã gây sạt lở một số tuyến đường ở khu vực miền núi; cây xanh ngã đổ, ảnh hưởng việc đi lại. Trên Quốc lộ 49, sạt lở taluy dương và cây xanh ngã đổ xảy ra tại Km56+400, Km61+400. Các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường; đồng thời bố trí lực lượng tại những điểm xung yếu để chủ động ứng phó.

Tại xã A Lưới 5, chính quyền địa phương đã di dời 10 hộ dân ở thôn Hồng Hạ 1 ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở; hỗ trợ 12 hộ ở thôn Hồng Hạ 2 di chuyển, kê cao đồ đạc để phòng ngập lụt.

Các hồ thủy điện ở Huế vận hành điều tiết xả lũ

Tại xã A Lưới 2, mưa lớn làm đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phước Thành và thôn A Co bị ngập. Nước từ trên núi đổ xuống, đất đá bồi lấp một số cống thoát làm nước tràn qua mặt đường. Các lực lượng chức năng đang nạo vét cống, khơi thông dòng chảy, xử lý điểm ngập.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu tăng điều tiết hồ thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ để chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Theo lệnh vận hành, hồ Hương Điền điều tiết nước qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần từ 300m3/s đến 1.000 m³/s.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, lưu lượng xả tiếp tục được nâng lên 1.500 m³/s. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu đơn vị vận hành thủy điện Hương Điền phát tín hiệu cảnh báo tại vùng hạ du, thường xuyên theo dõi lưu lượng nước về hồ và mực nước ở sông Bồ. Chính quyền các địa phương nghiêm cấm người dân đi lại bằng thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông trong thời gian hồ điều tiết xả lũ.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, các hồ chứa đang tăng cường điều tiết, chủ động ứng phó với lượng mưa lớn tiếp tục xảy ra.

“Sáng nay, các hồ gần đạt mực nước dâng bình thường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã ban hành lệnh tăng điều tiết. Trước đó, hồ Tả Trạch đã vận hành điều tiết qua cống xả sâu và một cửa tràn. Hiện hồ thủy điện Hương Điền đang điều tiết nước qua tràn và tuabin, nâng lưu lượng từ 1.000 m³/s lên 1.500 m³/s. Đối với thủy điện Bình Điền, khoảng 10 giờ sáng nay sẽ hạ dần mực nước để tránh đột biến khi mưa lớn tiếp tục xảy ra”, ô Hòa nói.