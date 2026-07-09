Mưa lớn gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng tại xã Na Sang, Điện Biên

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Na Sang, đến 8h ngày 9/7, mưa lớn đã khiến 15 hộ dân bị đất sạt taluy tràn vào nhà. Hiện vẫn còn 6 hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao, lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, bố trí lực lượng túc trực và sẵn sàng di dời khi cần thiết.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến Trường Tiểu học Sa Lông 1 và Trường Mầm non Sa Lông 2. Nhiều điểm trên Quốc lộ 12 đi phường Mường Lay và Quốc lộ 4H đi xã Si Pa Phìn xảy ra sạt lở, trong đó Quốc lộ 12 có thời điểm bị ách tắc giao thông. Ngoài ra, tuyến đường bê tông vào nhóm 2 bản Sa Lông 2, đường lên bản Huổi Xuân bị sạt lở taluy âm, taluy dương nghiêm trọng; tuyến điện vào bản Huổi Xuân cũng bị đổ cột, đứt dây. Tổng thiệt hại ước khoảng 1,53 tỷ đồng.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nhiều công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến xã Na Sang

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Na Sang đã triển khai phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng công an, dân quân, các đoàn thể và người dân hỗ trợ khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại. Đồng thời phối hợp với Đội Quản lý đường bộ 226 hót dọn đất đá, khơi thông các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông trên Quốc lộ 12.

Theo dự báo, trong những ngày tới khu vực Điện Biên vẫn có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các sườn núi, ven suối và ngập úng ở vùng trũng thấp. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đi qua các khu vực ngầm tràn, điểm sạt lở, chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn về người và tài sản.