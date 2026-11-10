Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng
VOV.VN - Mưa lớn kèm gió giật mạnh trong đêm 9 và sáng 10/11 làm nhiều cây xanh tại thành phố Đà Nẵng bị gãy đổ, hư hỏng.
Tại Đà Nẵng, trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Hồ Nghinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Đình Tựu và một số tuyến đường ven biển nhiều cây xanh bị gió quật ngã. Một số biển quảng cáo bị gió lớn xô đổ, hư hỏng.
Trong đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng đã xử lý cây xanh gãy đổ, thu dọn vật cản, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại trên các tuyến đường.
Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to; lượng mưa tại Trà Leng đạt 176,4mm, Phước Chánh 169,4mm, Bà Nà 136mm.
Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường, đặc biệt là khu vực miền núi.
Một số hình ảnh phóng viên VOV Miền Trung ghi nhận: