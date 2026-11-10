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Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng

Thứ Ba, 10:59, 10/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kèm gió giật mạnh trong đêm 9 và sáng 10/11 làm nhiều cây xanh tại thành phố Đà Nẵng bị gãy đổ, hư hỏng.

Tại Đà Nẵng, trên các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Hồ Nghinh, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Đình Tựu và một số tuyến đường ven biển nhiều cây xanh bị gió quật ngã. Một số biển quảng cáo bị gió lớn xô đổ, hư hỏng.

Trong đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng đã xử lý cây xanh gãy đổ, thu dọn vật cản, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại trên các tuyến đường.

 

Mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn thành phố có mưa to đến rất to; lượng mưa tại Trà Leng đạt 176,4mm, Phước Chánh 169,4mm, Bà Nà 136mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường, đặc biệt là khu vực miền núi.

Một số hình ảnh  phóng viên VOV Miền Trung ghi nhận:

mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 1
Các lực lượng kịp thời có mặt xử lý cây gãy đổ trong đêm
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 2
Nhiều cây xanh ở các tuyến đường, khu dân cư phường An Khê bị ngã do gió mạnh
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 3
Nhiều cây to lâu năm bị gió quật ngã
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 4
Nhiều cây bị trốc gốc không thể trồng lại được
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 5
Gió mạnh quật gãy nhiều cây ở các khu dân cư phường Sơn Trà
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 6
Dù đã chằng chống, nhưng nhiều cây lớn vẫn bị gió lớn quật ngã
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 7
Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng huy động lực lượng thu dọn cây ngã đổ
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 8
Cây xanh bị ngã đổ trước số nhà 164 Nguyễn Văn linh
mua lon, gio giat manh lam gay do nhieu cay xanh o Da nang hinh anh 9
Cây me Tây nhiều năm tuổi trước tòa nhà Vinaphone, 50 Nguyễn Văn Linh bị trốc gốc chắn ngang lối vào  
Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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