Mưa lớn kèm giông, lốc xoáy làm sập, tốc mái 180 căn nhà ở An Giang

Ngày 26/6, Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn kèm theo giông, lốc đã làm hơn 180 căn nhà ở các xã: Hội An, Bình Phước Xuân, Long Điền B và An Thạnh Trung, huyện Chợ mới bị sập và tốc mái, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Có 5 người bị vật dụng ngã đổ đè bị thương. Ngoài ra, mưa giông, lốc xoáy còn làm đứt đường dây điện trên Tỉnh lộ 942, hàng nghìn cây ăn trái... đang cho trái bị đổ ngã.

Ngay sau giông lốc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự hỗ trợ người dân và thu dọn hiện trường để không ùn tắt giao thông. Ngành điện lực nhanh chóng khắc phục sự cố, khôi phục đường đây điện bị đứt rơi trên đường, đồng thời, đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình sớm khắc phục khó khăn để ổn định chỗ ở sau sự cố lốc xoáy. Trước mắt, hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 3 triệu đồng/hộ, nhà tốc mái 1 triệu đồng/hộ.

UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo địa phương tiếp tục cử lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn, khắc phục thiệt hại, đồng thời thống kê chính xác thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ những trường hợp khó khăn, để bà con sớm ổn định cuộc sống./.