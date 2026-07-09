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Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt và sạt lở diện rộng tại xã Mường Khương, Lào Cai

Thứ Năm, 11:24, 09/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn đêm 9/7 cộng hưởng với đợt mưa kéo dài trước đó khiến nước từ các khe suối dâng cao đột ngột, gây ngập lụt sâu và sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tính đến thời điểm hiện tại, phạm vi ảnh hưởng của mưa lũ đã mở rộng từ 8 thôn của ngày hôm qua (8/7) lên thành 14 trên tổng số 28 thôn của xã Mường Khương.

Các địa bàn chịu tác động trực tiếp bao gồm các thôn: Cốc Râm, Sao Cô Sỉn, Chúng Chải B, Lao Chải - Mường Khương, Sả Hồ, Mã Tuyển, Na Đẩy, Sảng Chải, Na Bủ - Hàm Rồng, Séo Tủng, Tả Thền A, Tả Chu Phùng, Choán Ván và Phố Cũ.

Đặc biệt, sau trận mưa đêm qua, 10 ngôi nhà  đã bị ngập úng sâu. Trong đó, thôn Na Đẩy chịu thiệt hại nặng nhất với 9 hộ bị ngập; ngôi nhà còn lại thuộc thôn Na Bủ - Hàm Rồng. Ngoài ra, còn 2 hộ khác bị ảnh hưởng nhà cửa do đất đá sạt lở.

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Ngập lụt diện rộng tại Mường Khương

Mưa lớn kéo dài cũng khiến 10 tuyến đường trên địa bàn bị hư hại. Tuyến đường Tỉnh lộ 154 qua thôn Na Đẩy và các đường nội thị tại thôn Na Bủ - Hàm Rồng ngập sâu trong nước, dòng chảy xiết khiến phương tiện hoàn toàn không thể qua lại. Đất đá sạt lở từ taluy dương và taluy âm cũng tăng mạnh với khối lượng hàng trăm mét khối tại các tuyến đường thôn Sao Cô Sỉn, Chúng Chải A, Chúng Chải B, Tả Thền A và đường kết nối thôn Choán Ván với đường Tuần tra biên giới.

Về sản xuất nông nghiệp, 24 ha lúa bị ngập úng, tập trung tại các thôn Mã Tuyển, Sảng Chải, Na Đẩy, Cốc Râm, Na Bủ - Hàm Rồng và Phố Cũ. Ngoài ra, hơn 0,5 ha chuối tại thôn Thính Chéng bị gãy đổ, cuốn trôi và nhà văn hóa thôn Sả Hồ bị tốc mái tôn. Tổng giá trị thiệt hại của địa phương ước tính gần 1 tỷ đồng.

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Hỗ trợ một hộ dân sơ tán tài sản ra nơi an toàn

Ngay khi thiên tai xảy ra, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, cấp ủy và chính quyền xã Mường Khương đã huy động tối đa các lực lượng khẩn trương bám trụ địa bàn, ứng trực xuyên đêm để cảnh báo, hướng dẫn, hỗ trợ các gia đình sơ tán người và tài sản, phân luồng giao thông an toàn.

Hiện tại, dù mưa lớn đã giảm, chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc các vùng có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Các lực lượng chức năng của xã Mường Khương vẫn đang trực chiến tại các điểm xung yếu, tập trung hỗ trợ Nhân dân dọn dẹp đất đá, khơi thông các tuyến đường bị chia cắt để sớm ổn định đời sống dân sinh.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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