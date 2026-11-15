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Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu gần nửa mét

Chủ Nhật, 13:49, 15/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ ngày 15/11, khiến nhiều tuyến đường tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai ngập sâu gần nửa mét. Hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ qua vùng ngập; lực lượng chức năng đã chốt trực điều tiết giao thông đến khi nước rút.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Cụ thể, tại đường Hùng Vương, đoạn qua khu vực Lò Rèn, ấp Phước Long, xã Phước An, nước từ các khu dân cư đổ về khiến đoạn đường dài khoảng 200m ngập gần 0,5m. Nhiều xe máy chết máy, người dân phải dắt bộ qua vùng ngập để di chuyển.

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Mưa lớn kéo dài gây ngập khu vực ấp Nhơn Thanh. (Ảnh: Minh Bằng)

Còn tại đoạn đường Hùng Vương giao với ĐT25C, thuộc ấp Nhơn Thanh, cũng ngập sâu do nước từ phía các khu công nghiệp đổ về. Đây là một trong những vùng thấp của xã Phước An, thường xuyên bị ngập úng trong các đợt mưa lớn năm nay.

Trên Quốc lộ 51, khu vực vòng xoay gần nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Công an các địa phương bố trí lực lượng tại các điểm ngập để điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn. Chính quyền khuyến cáo người dân lựa chọn lộ trình thay thế, không cố vượt qua khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết. Đến khoảng 9 giờ, nước tại các khu vực ngập đã rút, giao thông trở lại bình thường.

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Giữ hồn di sản cồng chiêng X’tiêng qua lớp học đặc biệt ở Đồng Nai

VOV.VN - Sau 20 ngày được 14 nghệ nhân truyền dạy, 52 học viên đầu tiên tại xã Nha Bích, TP.Đồng Nai đã nắm vững kỹ thuật trình diễn cồng chiêng, trở thành lực lượng nòng cốt giữ gìn di sản của đồng bào X’tiêng. Qua đó, địa phương hướng tới hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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