Theo thông tin ghi nhận lúc 5h30 sáng nay (28/11), tại tuyến tránh Đức Phổ, đoạn từ Km1092+500 đến Km1101+317 do BOT Thiên Tân quản lý, nước đã tràn qua mặt đường tại Km1093+350 đến Km1093+500. Đoạn đường bị ngập dài khoảng 150 m, độ sâu từ 25-30 cm.

Nước đã tràn qua mặt đường tại Km1093+350 đến Km1093+500 tuyến tránh Đức Phổ.

Trong khi đó, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, nước đang tiếp tục dâng, gây ngập tại Km1091+030 đến Km1091+250. Đoạn đường ngập dài khoảng 220 m, độ sâu từ 15-25 cm. Các phương tiện hiện vẫn lưu thông qua khu vực này. Lực lượng Công an phường Trà Câu đang bố trí trực, theo dõi tình hình và hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông.

Người điều khiển phương tiện khi đi qua các đoạn đường ngập cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn khi mực nước tiếp tục dâng cao.