Mưa lớn, nhiều nhà dân ở Điện Biên bị ngập sâu trong nước

Trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ trong nhiều giờ khiến các tuyến đường bị ngập nước, giao thông đi lại khó khăn... Một số hộ dân trên địa bàn các tổ dân phố 17, 18 phường Him Lam phải chịu cảnh này trong nhiều năm qua, thiệt hại đáng kể về cây cối hoa màu, ao nuôi cá. Nhiều nhà dân nước tràn vào ngập sâu như ao. Các đồ dùng bằng điện phải di chuyển lên cao… …hoặc kê lên cao để tránh hư hỏng. Hệ thống cống thoát nước trên địa bàn tổ dân phố 17, phường Him Lam không hoạt động, nước bẩn tràn vào nhà không thoát, nhiều hộ phải làm cách thủ công là tát nước ra ngoài. Nhà cửa vườn tược đều ngập sâu trong nước bẩn hôi thối, có chỗ ngập sâu quá đầu gối. Nhiều người dân lo lắng vì nước bẩn kéo theo rác thải không thoát, tiềm ẩn nguy cơ cao về các bệnh truyền nhiễm, ô nhiễm. Nhiều diện tích cây ăn quả, rau màu của người dân tại tổ dân phố 17, phường Him Lam thường xuyên bị ngập nước sau mưa đã bị hư hại. Vườn cây cũng ngập quá đầu gối. Nhiều diện tích cây ăn quả, rau màu của người dân tại tổ dân phố 17, phường Him Lam thường xuyên bị ngập nước sau mưa. Gia đình bà Hoàng Thị Luyến, tổ dân phố 17, phường Him Lam do ảnh hưởng của việc thi công tuyến đường 60 mét nên thường xuyên bị ngập nặng sau mưa, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Ngôi nhà cũ bị ngập sâu trong nước thời gian dài không thể ở được. Nhiều diện tích ao nuôi thủy sản cũng thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.

