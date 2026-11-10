Mưa lớn ở Quảng Trị, nhiều tuyến đường miền núi sạt lở, ngầm tràn ngập sâu

Gió mạnh, mưa lớn, sóng to làm tàu Seatrek, quốc tịch Singapore bị đứt hệ thống dây buộc vào bờ khi đang neo đậu tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình cũ).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trên tàu Seatrek có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Tàu nhập cảnh ngày 22/10 và cập cầu cảng lúc 19 giờ ngày 5/11 để bốc dỡ hàng hóa. Trong quá trình neo đậu, gió to, sóng lớn làm hệ thống dây buộc tàu vào bờ ở khu vực giữa thân tàu bị đứt, hiện chỉ còn các dây neo ở phần mũi và lái.

Xử lý sự cố tàu Seatrek bị đứt hệ thống dây buộc vào bờ khi đang neo đậu tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

Cảng vụ Hàng hải Hòn La đã yêu cầu chủ tàu duy trì trạng thái neo đậu an toàn, đồng thời phối hợp với các lực lượng triển khai biện pháp gia cố. Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than nhiệt điện tăng cường dây neo, bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên. Hiện gió đã giảm, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng xử lý, bảo đảm an toàn tàu.

Khu vực hạ lưu ven sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ)

Lượng mưa đo được tại tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 100-300mm, có nơi vượt 400mm. Mưa lớn làm mực nước tại các sông, suối dâng cao, gây chia cắt giao thông tại nhiều ngầm tràn khu vực miền núi, đồng thời gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

Lực lượng chức năng lập rào chắn ngăn phương tiện qua lại vùng ngập lụt

Tại xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ) có 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2m-2,5m. Đường 9C tại xã Kim Ngân (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) bị sạt lở đất, đá phủ kín mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều ngầm tràn tại xã Kim Ngân nước dâng cao, chảy xiết, một số bản bị cô lập. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, bố trí người trực tại các điểm nguy hiểm.

Sạt lở tại Km28 đường 9C qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị do mưa lớn

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã di dời 5 hộ dân ở gần suối, khu vực dễ xảy ra sạt lở; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường.

“Khi có thông tin dự báo về thời tiết mưa to và nước lên nhanh, địa phương đã chủ động đưa các lực lượng phòng thủ dân sự bố trí 4 tại chỗ. Hiện nay, đã cắm biển cảnh báo và lập barie chắn ở các điểm sạt lở, khu vực nước ngập ngầm tràn; di dời một số hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay có 1 điểm sạt lở lớn tại km28 đường 9C, xe chưa lưu thông được, địa phương đã cùng các lực lượng, liên hệ Ban quản lý đường bộ để khẩn trương có phương án để thông đường”, ông Dương nói.