English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lớn ở Quảng Trị, nhiều tuyến đường miền núi sạt lở, ngầm tràn ngập sâu

Thứ Ba, 10:58, 10/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ tối qua đến sáng nay (10/11), tại tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, có nơi mưa rất lớn làm nhiều tuyến đường miền núi bị sạt lở, ngầm tràn bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Một tàu chở than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch bị đứt hệ thống dây buộc trong quá trình neo đậu tại cảng.

 

Gió mạnh, mưa lớn, sóng to làm tàu Seatrek, quốc tịch Singapore bị đứt hệ thống dây buộc vào bờ khi đang neo đậu tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình cũ).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, trên tàu Seatrek có 21 thuyền viên, chở 60.680 tấn than cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch. Tàu nhập cảnh ngày 22/10 và cập cầu cảng lúc 19 giờ ngày 5/11 để bốc dỡ hàng hóa. Trong quá trình neo đậu, gió to, sóng lớn làm hệ thống dây buộc tàu vào bờ ở khu vực giữa thân tàu bị đứt, hiện chỉ còn các dây neo ở phần mũi và lái.

Xử lý sự cố tàu Seatrek bị đứt hệ thống dây buộc vào bờ khi đang neo đậu tại cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch

Cảng vụ Hàng hải Hòn La đã yêu cầu chủ tàu duy trì trạng thái neo đậu an toàn, đồng thời phối hợp với các lực lượng triển khai biện pháp gia cố. Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với đại diện Cảng vụ Hàng hải Hòn La và lực lượng tại cảng than nhiệt điện tăng cường dây neo, bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên. Hiện gió đã giảm, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng xử lý, bảo đảm an toàn tàu.

mua lon o quang tri, nhieu tuyen duong mien nui sat lo, ngam tran ngap sau hinh anh 1
Khu vực hạ lưu ven sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ)

Lượng mưa đo được tại tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 100-300mm, có nơi vượt 400mm. Mưa lớn làm mực nước tại các sông, suối dâng cao, gây chia cắt giao thông tại nhiều ngầm tràn khu vực miền núi, đồng thời gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp và khu đô thị.

mua lon o quang tri, nhieu tuyen duong mien nui sat lo, ngam tran ngap sau hinh anh 2
Lực lượng chức năng lập rào chắn ngăn phương tiện qua lại vùng ngập lụt

Tại xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cũ) có 6 điểm ngầm tràn bị ngập sâu từ 2m-2,5m. Đường 9C tại  xã Kim Ngân (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) bị sạt lở đất, đá phủ kín mặt đường, các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều ngầm tràn tại xã Kim Ngân  nước dâng cao, chảy xiết, một số bản bị cô lập. Chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, bố trí người trực tại các điểm nguy hiểm.

mua lon o quang tri, nhieu tuyen duong mien nui sat lo, ngam tran ngap sau hinh anh 3
Sạt lở tại Km28 đường 9C qua xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị do mưa lớn

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã di dời 5 hộ dân ở gần suối, khu vực dễ xảy ra sạt lở; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh tại các trường.

“Khi có thông tin dự báo về thời tiết mưa to và nước lên nhanh, địa phương đã chủ động đưa các lực lượng phòng thủ dân sự bố trí 4 tại chỗ. Hiện nay, đã cắm biển cảnh báo và lập barie chắn ở các điểm sạt lở, khu vực nước ngập ngầm tràn;  di dời một số hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Hiện nay có 1 điểm sạt lở lớn tại km28 đường 9C, xe chưa lưu thông được, địa phương đã cùng các lực lượng, liên hệ Ban quản lý đường bộ để khẩn trương có phương án để thông đường”, ông Dương nói.

tau-ca-dua-ngu-dan-tu-vong-do-tai-nan-lao-dong-tro-ve-bo.jpg

Ngư dân Quảng Trị tử vong do tai nạn lao động trên biển

VOV.VN - Rạng sáng 31/10, một ngư dân ở xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị tử vong do tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển. Dù được các thuyền viên sơ cứu và khẩn trương đưa vào bờ cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ
Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn do không khí lạnh khiến nhiều khu vực ở Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa gần 450mm. Mực nước sông Yên tại trạm Chuối vượt báo động III 0,22m. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ

Thanh Hóa khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Mưa lớn do không khí lạnh khiến nhiều khu vực ở Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa gần 450mm. Mực nước sông Yên tại trạm Chuối vượt báo động III 0,22m. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ
Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ tại khu vực Trung bộ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 07/11/2026 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục