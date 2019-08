Mưa lớn ở Thanh Hóa, hàng trăm hộ dân phải sơ tán

VOV.VN -Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, tại Thanh Hòa có mưa to đến rất to. Hàng trăm ngôi nhà ngập trong nước, người dân được di dời khỏi vùng nguy hiểm.