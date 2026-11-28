Từ 19h ngày 27/11 đến 7h42 phút ngày 28/11, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa rất lớn. Mưa lớn khiến mực nước các sông dâng nhanh, nhiều tuyến đường và khu dân cư vùng trũng thấp bị ngập. Trước tình hình này, từ chiều tối 27/11, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sơ tán khỏi những khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi triển khai phương án di dời những hộ dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua đường bê tông thuộc tổ dân phố An Ninh, gây ngập cục bộ nhiều hộ dân. Ngay từ sáng sớm 28/11, Công an phường Đức Phổ triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập.

Tại xã Ba Gia, nước tràn qua 5 điểm trên các tuyến đường, độ sâu khoảng 30-40 cm. Lực lượng dân quân căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác, không cho người dân qua lại. Còn tại xã Sơn Linh, nước sông Trà Khúc dâng cao gây ngập cầu Tâm Linh. Lực lượng quân sự phối hợp với công an chốt chặn hai đầu cầu, bảo đảm an toàn cho người dân.

Một số tuyến đường ở xã Phước Giang bị ngập sâu.

Tại xã Nghĩa Hành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã phối hợp với lực lượng các thôn tổ chức di dời người dân, ưu tiên người cao tuổi, người già yếu đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ các gia đình kê cao, di chuyển đồ đạc.

Đáng chú ý, tại xã Phước Giang, lượng mưa đo được đến 1h ngày 28/11 vượt 192 mm. Mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông dâng nhanh, gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Trong đó, cầu Mương Máng ngập 1,6 m, đoạn ngã ba Chợ Phiên ngập 1,7m. Các thôn Kim Thành, Sơn Hòa và Đông Trúc Lâm bị chia cắt hoàn toàn. Mưa lũ làm 490 hộ dân bị chia cắt, một số nhà bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,4 m. Trong đêm 27/11, địa phương đã tổ chức di dời xen ghép 17 hộ dân đến nơi an toàn.

Cấp ủy, chính quyền xã Phước Giang chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai phương án ứng phó, hỗ trợ di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm. Các lực lượng cũng tổ chức cảnh báo, không để người dân đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mộ Đức cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập nước, nguy hiểm.

Tại xã Thiện Tín, sạt lở bờ sông Vệ, đoạn qua thôn Trường Khánh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Điểm sạt lở kéo dài khoảng 500 m, có vị trí chỉ còn cách nhà dân 6-8m, đường giao thông trong thôn 1-2m, đe dọa khoảng 100 hộ dân, trong đó 15 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp. Sạt lở còn uy hiếp Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Trường Lũy Quảng Ngãi.

Cùng với đó, cầu Phú Thọ (trên đường ĐH.52 (ĐT.624 - Dốc Nhây) bị ngập sâu khiến khoảng 230 hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương bố trí lực lượng chốt chặn, cảnh báo và chuẩn bị phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai phương án ứng phó thiên tai, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.