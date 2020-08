Mưa lớn tại các tỉnh Tây Bắc làm 3 người chết, thiệt hại hàng tỷ đồng

Hoàn lưu bão số 2 tiếp tục gây mưa vừa, mưa to đến rất to tại các tỉnh miền núi Tây Bắc. Đến ngày 6/8, tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La đã có 3 người chết, mất tích do sạt lở đất, lũ cuốn trôi. Mưa lớn còn gây thiệt hại hàng tỷ đồng về nhà cửa và sản xuất cho tỉnh Điện Biên. Các tỉnh Tây Bắc đang tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ứng phó với mưa lớn kéo dài.

Lực lượng cứu hộ Sơn La tìm kiếm.người mất tích trong đêm.

Gần 7h sáng 6/8, tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai sau nhiều ngày có mưa đã xảy ra sạt lở đất làm hai người tử vong. Nạn nhân là ông Tẩn Díu Châu, sinh năm 1957 và bà Tẩn Líu Mẩy, sinh năm 1959, là hai vợ chồng người dân tộc Dao, trú tại thôn Trung Chải, xã Phìn Ngan. Chỉ sau hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình để tổ chức tang ma theo phong tục địa phương.



Ông Phạm Năng Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát cho biết, huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ được 55 triệu đồng, giúp gia đình nạn nhân sớm ổn định cuộc sống.



Tại thành phố Sơn La chiều 6/8, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập, nước đổ dồn về các cống, rãnh thoát nước. Vào khoảng 17h, ông N.V.H, sinh năm 1967, trú tại tổ 8, phường Quyết Tâm (Thành phố Sơn La) khi đi qua cầu, do bất cẩn đã bị ngã xuống rãnh thoát nước và bị nước cuốn trôi. Ngay khi nhận được tin báo xảy ra tai nạn, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, Công an Thành phố đã huy động lực lượng phối hợp với lực lượng chức năng phường Quyết Tâm có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm người mất tích. Đến 22h vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Nhiều diện tích lúa ở xã Tạ Khoa, Mường Khoa, huyện Bắc Yên bị hư hỏng.

Tại xã Mường Khoa và Tạ Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La vào chiều qua đã xuất hiện lũ quét, cuốn trôi nhiều diện tích lúa và hoa màu của người dân. Một số tuyến đường từ các bản ven lòng hồ sông Đà nối trung tâm xã Mường Khoa bị sạt lở ta luy dương khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.



Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, huyện Bắc Yên đã chỉ đạo các đoàn công tác trực tiếp xuống bám nắm cơ sở, vận động người dân sinh sống ở các khu vực gần sông, suối và những nơi có nguy cơ sạt lở đất cần chú ý quan sát và di dời đến khu vực an toàn.



Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn xảy ra trong ngày 6/8 khiến địa phương bị thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang ( Điện Biên) giúp bà con khắc phục hậu quả mưa.lũ trên địa bàn xã Na Ư.

Cụ thể tại huyện Điện Biên có 6 nhà bị thiệt hại, hơn 500 mét tường bao của nhà dân, Trường THCS xã Noong Luống và nhà văn hoá xã Noong Luống bị đổ. Về nông nghiệp có gần 170 ha lúa bị thiệt hại; hơn 2.300 con gia cầm bị chết; một số tuyến đường liên xã bị ách tắc do sạt lở với khối lượng khoảng 1.500m3 đất đá...



Trước dự báo mưa vừa, mưa to còn kéo dài trong vài ngày tới, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các ngành thành viên tại các tỉnh khu vực Tây Bắc đã xuống kiểm tra tình hình mưa lũ và chỉ đạo khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, di dời các hộ dân đến nơi an toàn. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lũ./.