English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng

Thứ Tư, 09:35, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng, nhất là khu vực miền núi. Nhiều địa bàn được cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

 

Từ 0h-6h sáng nay (11/11), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to. Lượng mưa đo được tại Trà Dơn 166 mm, Tam Trà 127 mm, Trà Kót 124 mm, Phước Chánh 107 mm và Phước Thành 105 mm. 

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Lượng mưa phía Bắc thành phố phổ biến từ 5-15 mm; phía Nam từ 20-40 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã miền núi, trong đó có Trà Leng, Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang. 

mua lon tiep dien, nguy co sat lo nhieu khu vuc mien nui Da nang hinh anh 1
Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực miền núi

Tại xã Trà Leng, mưa to trong sáng nay tiếp tục gây sạt lở nhiều tuyến đường, đe dọa an toàn các khu dân cư. Địa phương đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ sạt lở.

mua lon tiep dien, nguy co sat lo nhieu khu vuc mien nui Da nang hinh anh 2
Nhiều khu vực sạt lở do mưa lớn, uy hiếp dân cư, ảnh hưởng giao thông

Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng cho biết, sáng nay (11/11), trên địa bàn vẫn còn mưa lớn, nước tại một số khe suối chảy xiết, trong khi nhiều khu vực xuất hiện sạt lở. Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt; có đoạn ô tô không thể lưu thông, nhưng xe máy vẫn có thể đi lại.

“Ban Chỉ huy Quân sự xã bố trí cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng thôn, phối hợp với ban nhân dân thôn thường xuyên nắm bắt tình hình tại các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh tại các thôn. Lực lượng văn hóa phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền; cán bộ thôn cùng lực lượng dân quân trực tiếp đến từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao để thông tin, vận động người dân chủ động chuẩn bị phương án di dời. Đối với những khu vực có nguy cơ mất an toàn, địa phương sẽ báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND xã để tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn”.

mua lon tiep dien, nguy co sat lo nhieu khu vuc mien nui Da nang hinh anh 3
Nhiều tuyến giao thông ở xã Trà Leng bị sạt lở cản trở giao thông

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân ở khu vực miền núi cần nâng cao cảnh giác, không đi qua ngầm tràn, suối khi nước dâng; chủ động di chuyển khỏi khu vực ven sông suối, chân taluy và sườn dốc có nguy cơ sạt lở, thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng
Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn kèm gió giật mạnh trong đêm 9 và sáng 10/11 làm nhiều cây xanh tại thành phố Đà Nẵng bị gãy đổ, hư hỏng.

Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng

Mưa lớn, gió giật mạnh làm gãy đổ nhiều cây xanh ở Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn kèm gió giật mạnh trong đêm 9 và sáng 10/11 làm nhiều cây xanh tại thành phố Đà Nẵng bị gãy đổ, hư hỏng.

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố
Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khiến nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hàng trăm mm trong 24 giờ, riêng Huế đạt 658mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 8 tỉnh, thành phố

VOV.VN - Mưa lớn tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa khiến nhiều nơi ghi nhận lượng mưa hàng trăm mm trong 24 giờ, riêng Huế đạt 658mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục