Mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ sạt lở nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng

Từ 0h-6h sáng nay (11/11), nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to. Lượng mưa đo được tại Trà Dơn 166 mm, Tam Trà 127 mm, Trà Kót 124 mm, Phước Chánh 107 mm và Phước Thành 105 mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Lượng mưa phía Bắc thành phố phổ biến từ 5-15 mm; phía Nam từ 20-40 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã miền núi, trong đó có Trà Leng, Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực miền núi

Tại xã Trà Leng, mưa to trong sáng nay tiếp tục gây sạt lở nhiều tuyến đường, đe dọa an toàn các khu dân cư. Địa phương đã sơ tán khẩn cấp 20 hộ với 87 nhân khẩu ở các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Nhiều khu vực sạt lở do mưa lớn, uy hiếp dân cư, ảnh hưởng giao thông

Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng cho biết, sáng nay (11/11), trên địa bàn vẫn còn mưa lớn, nước tại một số khe suối chảy xiết, trong khi nhiều khu vực xuất hiện sạt lở. Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, chia cắt; có đoạn ô tô không thể lưu thông, nhưng xe máy vẫn có thể đi lại.

“Ban Chỉ huy Quân sự xã bố trí cán bộ, chiến sĩ phụ trách từng thôn, phối hợp với ban nhân dân thôn thường xuyên nắm bắt tình hình tại các khu dân cư, khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Cùng với đó, xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh tại các thôn. Lực lượng văn hóa phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền; cán bộ thôn cùng lực lượng dân quân trực tiếp đến từng hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao để thông tin, vận động người dân chủ động chuẩn bị phương án di dời. Đối với những khu vực có nguy cơ mất an toàn, địa phương sẽ báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND xã để tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn”.

Nhiều tuyến giao thông ở xã Trà Leng bị sạt lở cản trở giao thông

Chính quyền thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân ở khu vực miền núi cần nâng cao cảnh giác, không đi qua ngầm tràn, suối khi nước dâng; chủ động di chuyển khỏi khu vực ven sông suối, chân taluy và sườn dốc có nguy cơ sạt lở, thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền địa phương.