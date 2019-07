Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (22/7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m từ đêm nay sẽ hoạt động mạnh dần lên nên trong đêm nay và ngày mai (23/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ).

Mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ sạt lở và ngập úng ở nhiều nơi.

Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến ngày 25/7 (mưa lớn tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong 3h qua, một số nơi thuộc tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được đến 7h/22/7 tại Móng Cái:102mm; Quảng Hà: 52mm



Mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển dọc khu vực ven biển Quảng Ninh –Thái Bình. Trong khoảng từ 1-3 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.

Cảnh báo: Sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh trong đó nguy cơ sạt lở đất, ngập úng cao là ở thành phố Móng Cái, huyện Quảng Hà. Nguy cơ sạt lở đất, ngập úng trung bình: Các huyện còn lại. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.