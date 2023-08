Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ đến giữa tuần sau

Cụ thể diễn biến thời tiết ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ như thế nào? Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xảy ra ử Bắc Bộ đến hết ngày 8/8

PV: Thưa ông những ngày vừa qua ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện ợt mưa to diện rộng và kéo dài. Vậy theo ông nguyên nhân của hiện tượng này là gì? Và theo dự báo đợt mưa này còn kéo dài bao lâu và có mưa to đến rất tp như đợt vừa qua hay không?

Ông Vũ Anh Tuấn: Trong những ngày vừa qua trên khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa to diện rộng, đặc biệt trên khu vực phía Tây Bắc Bộ đã xuất hiện những điểm mưa to đến rất to. Theo nguyên nhân đánh giá của chúng tôi nguyên nhân chính là do hoạt động của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp gió trên cao và độ ẩm liên tục vào khu vực phía Tây nên xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to đến rất to. Trong thời gian sắp tới thì theo chúng tôi rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ thì vẫn còn hoạt động trên của khu vực Bắc bộ.

Ngoài ra, chúng tôi quan sát thấy có một vùng áp thấp đang hoạt động mạnh lên trên vùng biên giới phía Đông Bắc Việt Nam. Vùng áp thấp này sẽ hoạt động duy trì mạnh trong các ngày mùng 5, 6,7/08, từ ngày mùng 8/8 vùng áp thấp này khả năng di chuyển sang phía Tây. Như vậy từ nay đến hết ngày 08 tháng 8 theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia đánh giá thì khả năng trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Vùng mưa tập trung chính vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh biên giới phía Bắc. Có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to như vừa qua hay không? Theo chúng tôi đánh giá là nhiều khả năng xảy ra và cái nguy cơ cao đối với các khu vực Bắc bộ trong những ngày tới là lũ quét và sạt lở đất. Ngoài ra, trong ngày mùng 5-8/8 do hoạt động của áp thấp nên có khả năng xảy ra giông lốc mạnh.

PV: Không chỉ khu vực Bắc Bộ, trong thời gian vừa qua khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xảy ra tình trạng mưa to đến rất to. Nguyên nhân của hiện tượng nayyf có phải do hiện tượng El Nino hay không?

Ông Vũ Anh Tuấn: Theo đánh giá của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thì trong những ngày tháng 7 vừa qua, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to đến rất to. Nguyên nhân trực tiếp của nó là do hoạt động của áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông ở phía Bắc kết hợp với hoạt động mạnh và kéo dài của gió mùa Tây Nam.

Nguyên nhân thứ hai có thể được đánh giá là do ảnh hưởng của El Nino. Tuy nhiên, El Nino là hiện tượng thời tiết lớn không phải là hiện tượng thời tiết hàng ngày và sẽ ảnh hưởng kéo dài thường độ trễ khoảng 2-3 tháng. Như vậy, thời gian ảnh hưởng của nó thường xuất hiện sau 2-3 tháng. Như vậy có thể đánh giá El Nino chỉ là nguyên nhân gián tiếp gây mưa lớn trong khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong thời gian vừa qua.

PV: Vậy trong thời gian tới tình hình mưa giông, satk lở đất trong thời gian tới ở các khu vực này như thế nào?

Ông Vũ Anh Tuấn: Vâng. Trong thời gian tới theo nhận định của chúng tôi, các tỉnh Bắc Bộ, từ nay đến ngày 8/8 nhiều có khả năng đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Nguyên nhân chính của nó là do hoạt động của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với vùng xoáy thấp trên khu vực phía Đông Bắc của Việt Nam. Hoạt động của rãnh áp thấp này kết hợp cả gió mùa Tây Nam ở phí Nam có thể gây ra mưa vừa, mưa to diện rộng trên khu vực Bắc Bộ. Trong mưa giông thì khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn cục bộ với cường độ lớn có thể gây lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Đối với tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ thì trong nửa đầu tháng 8 có khả năng mưa sẽ xảy ra dạng mưa rào và dông vào buổi chiều tối và lượng mưa sẽ giảm hơn so với trước đây. Đến nửa cuối tháng 8 khả năng mưa dông diện rộng sẽ tăng lên và lượng mưa tăng dần vào cuối tháng 8 trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

PV: Xin cám ơn ông!