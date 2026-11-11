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Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường ở Quảng Ngãi, 115 hộ dân phải sơ tán

Thứ Tư, 14:53, 11/11/2026
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VOV.VN - Mưa lớn kéo dài tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Ngãi gây ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt nhiều tuyến giao thông.

 

Tại xã Sơn Tây, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường. Tuyến Trường Sơn Đông xuất hiện 3 điểm sạt lở, đất đá vùi lấp rãnh thoát nước và tràn xuống mặt đường, gây tắc đường từ 6h ngày 11/11. Tại xã Phước Giang, cả 10 thôn trên địa bàn bị ngập, một số khu vực nước dâng cao hơn 1,5m. Nước lũ cũng làm khu vực trung tâm xã bị chia cắt, tạm thời không thể tiếp cận. Chính quyền địa phương đã triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ người dân ở những vùng ngập sâu di chuyển đến nhà cao ráo, an toàn. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

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Người dân xã Ngọc Linh được di dời đến nơi an toàn

Tại xã Ngọc Linh, chính quyền địa phương đã khẩn cấp sơ tán 115 hộ với 393 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Đáng lo ngại nhất là khu vực Đăk Rế, thôn Mường Hoong, xã Ngọc Linh đã xuất hiện nhiều vết nứt trên triền đồi, đe dọa trực tiếp 96 hộ với 336 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi. Toàn bộ các hộ dân này đã được di dời đến tránh trú tại hội trường Ủy ban nhân dân xã. 

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Mưa lớn gây ngập nhà dân tại xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chính quyền các địa phương tỉnh Quảng Ngãi đang duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, theo dõi sát tình hình mưa lũ, sạt lở đất và vận hành các hồ chứa thủy điện; đồng thời rà soát những khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo, không để người và phương tiện đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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